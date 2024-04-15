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Літня спека різко зникне — в Укргідрометцентрі спрогнозували зміну погоди на три дні

15 квітня 2024 19:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Коли в Україні похолодає — прогноз погоди на 16-19 квітня
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На цьому тижні на українців очікують короткочасні дощі, в деяких регіонах вони перейдуть у грози. Мешканці деяких областей зіштовхнуться з серйозним похолоданням, місцями температура повітря впаде нижче +10 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі в понеділок, 16 квітня.

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В Україні найближчі три доби пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Завтра в Карпатах та на Прикарпатті місцями будуть зливи. 16-17 квітня на півдні і на сході країни обійдеться переважно без опадів.

Вітер на цьому тижні очікується західний та південно-західний, 7-12 м/с. Завтра у південно-східній частині місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • у південній та південно-східній частинах вночі +9...+15 °С, вдень +22...+29 °С, 18 квітня +19...+24 °С;
  • на решті території вночі +4...+11 °С, вдень 16 квітня +15...+22 °С,
  • протягом 17-18 квітня відбудеться зниження денної температури до +7...+14 °С, на високогір'я Карпат до 0 °С.

Раніше ми писали, що цього тижня українці можуть зіштовхнутися з вітряною погодою. Місцями дощ може перейти у мокрий сніг. У деяких областях температура повітря буде нижчою за +10 °С.

Через негоду знеструмлено 36 населених пунктів на Хмельниччині і Житомирщині. Водночас багато відключень в регіонах спричинені обстрілами РФ.

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