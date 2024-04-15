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Летняя жара резко исчезнет — в Укргидрометцентре спрогнозировали изменение погоды на три дня

15 апреля 2024 19:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Погода в Украине 17-19 апреля, будет похолодание
Люди в Киеве. Фото: Новости.
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На этой неделе украинцев ожидают кратковременные дожди, в некоторых регионах они перейдут в грозы. Жители некоторых областей столкнутся с серьезным похолоданием, местами температура воздуха упадет ниже +10 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре в понедельник, 16 апреля.

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В Украине ближайшие трое суток пройдут кратковременные дожди, иногда с грозами.

Завтра в Карпатах и Прикарпатье местами будут ливни. 16-17 апреля на юге и востоке страны обойдется преимущественно без осадков.

Ветер на этой неделе ожидается западный и юго-западный, 7-12 м/с. Завтра в юго-восточной части местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • в южной и юго-восточной частях ночью +9...+15 °С, днем +22...+29 °С, 18 апреля +19...+24 °С;
  • на остальной территории ночью +4...+11°С, днем 16 апреля +15...+22°С,
  • в течение 17-18 апреля состоится снижение дневной температуры до +7...+14 °С, на высокогорье Карпат до 0 °С.

Ранее мы писали, что на этой неделе украинцы могут столкнуться с ветреной погодой . Местами дождь может перейти в мокрый снег. В некоторых областях температура воздуха будет ниже +10 °С.

Из-за непогоды обесточены 36 населенных пунктов в Хмельницкой и Житомирской областях. В то же время многие отключения в регионах вызваны обстрелами РФ.

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