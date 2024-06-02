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Літо шкваритиме спекою та принесе грози — синоптики дали прогноз погоди на завтра

2 червня 2024 15:32
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Прогноз погоди в Україні на завтра, 3 червня, від Укргідрометцентру
Люди під дощем. Фото: УНІАН
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Погода в Україні у понеділок, 3 червня, буде хмарною. Вночі у більшості північних та центральних регіонів, а також у Харківській області, а вдень на Закарпітті місцями синоптики обіцяють короткочасні дощі та навіть грози.

Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

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Прогноз погоди на 3 червня 2024. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 3 червня

На решті території без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.  Температура вночі +13...+18 С°, на заході країни +10... +15 С°. Вдень +27...+32 °С, у західних, північних, Вінницькій областях та на узбережжі морів +23...+28 °С.

Погода у Києві 3 червня

На Київщині у понеділок, 3 червня, теж буде хмарно з проясненнями. За даними синоптиків, вночі місцями, короткочасний дощ та гроза, а вдень без опадів.

"Вітер південно-західний з поривами 5-10 м/с. Температура вночі +13...+18 °С, вдень +23...+28 °С", — йдеться в повідомленні.

У Києві вночі очікується +16...+18 °С, а вдень +25...+27 °С.

Нагадаємо, внаслідок негоди у Закарпатській та Хмельницькій областях були пошкоджені електромережі, деякі населені пункти лишилися без світла.  

Також ми розповідали, яким — спекотним чи дощовим — буде перший місяць літа у цьому році. 

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