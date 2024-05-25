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Яким буде перший місяць літа — не зовсім літній прогноз від синоптиків

25 травня 2024 00:08
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Яка погода буде у червні, прогноз Укргідрометцентру
Чоловіки ховаються під парасолею. Фото ілюстративне: Konstantin Kokoshkin
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Перший місяць літа не буде спекотним. У червні температура повітря коливатиметься в межах +19...+23 °C. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Температурні рекорди червня 

У червні очікуються дощі, але опадів буде не більше, ніж зазвичай. За даними синоптиків, місячна кількість опадів очікується 49-90 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті — 117-171 мм, що в межах норми.

"Середня місячна температура повітря передбачається +19...+23 °C, в гірських районах +16...+19 °C, що на 1.5-2 °C вище за норму", — зазначається у прогнозі Укргідометцентру.

Також синоптики розповіли про рекорди червня, зафіксовані у різні роки. Зокрема, найхолодніше було, коли повітря прогрівалося всього до +9 °C, у гірських районах доходило навіть до заморозків. Абсолютний максимум температури у червні становить +32...+38,5 °C. 

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, в Україні буде хмарна, дощова погода. Але опади пройдуть не у всіх регіонах нашої країни. А народний синоптик Наталка Діденко розповіла, чого чекати від погоди у неділю, 26 травня. 

Укргідрометцентр
похолодання
дощ
прогноз погоди
температура повітря
червень

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