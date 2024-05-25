Яка погода буде у червні, прогноз Укргідрометцентру

Чоловіки ховаються під парасолею. Фото ілюстративне: Konstantin Kokoshkin

Перший місяць літа не буде спекотним. У червні температура повітря коливатиметься в межах +19...+23 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Температурні рекорди червня

У червні очікуються дощі, але опадів буде не більше, ніж зазвичай. За даними синоптиків, місячна кількість опадів очікується 49-90 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті — 117-171 мм, що в межах норми.

"Середня місячна температура повітря передбачається +19...+23 °C, в гірських районах +16...+19 °C, що на 1.5-2 °C вище за норму", — зазначається у прогнозі Укргідометцентру.

Також синоптики розповіли про рекорди червня, зафіксовані у різні роки. Зокрема, найхолодніше було, коли повітря прогрівалося всього до +9 °C, у гірських районах доходило навіть до заморозків. Абсолютний максимум температури у червні становить +32...+38,5 °C.

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