Погода в Україні 25 травня в суботу

Жінка гуляє під дощем. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Погода в суботу, 25 травня, буде хмарною та дощовою. Подекуди стовпчик термометра підніміться до +27 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 25 травня

Українців завтра очікує періодична хмарність. Вдень у західних регіонах можливі локальні короткотривалі дощі та грози. Вітер буде переважно східним та південно-східним зі швидкістю 5-10 м/с, а в Криму та районі Приазов’я очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +11 °C до +16 °C, у східних та північно-східних областях, а також у Карпатах, від +8 °C до +13 °C. Денна температура становитиме +22...+27 °C градусів.

Погода в Україні 25 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області 25 травня

На Київщині завтра, 25 травня, очікується періодична хмарність, але опадів не передбачається. Вітер буде південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с Температурний режим протягом ночі коливатиметься +11 °C до +16 °C, а вдень очікується від +22 °C до +27 °C.

У Києві температура вночі становитиме від +13 °C до +15 °C, а вдень досягне приблизно +25 °C.

Прогноз погоди в Київській області 25 травня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку по Україні

У період з 25 по 27 травня на території України, за винятком Криму, Закарпаття, а також Івано-Франківської та Львівської областей 25-26 травня, очікується високий ризик виникнення пожеж.

Пожежна небезпека в Україні 25 травня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про спеку в деяких регіонах.

Крім того, в Укргідрометцетрі повідомляли громадян про прихід спеки та грози у країну.