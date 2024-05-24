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В Укргидрометцентре предупредили о дожде — где завтра не повезет с погодой

24 мая 2024 21:01
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 25 мая в субботу
Женщина гуляет под дождем. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в субботу, 25 мая, будет облачной и дождливой. Местами столбик термометра поднимется до +27 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 25 мая

Украинцев завтра ожидает периодическая облачность. Днем в западных регионах возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет преимущественно восточным и юго-восточным со скоростью 5-10 м/с, а в Крыму и районе Приазовья ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +11 до +16 °C, в восточных и северо-восточных областях, а также в Карпатах, от +8 до +13 °C. Дневная температура составит +22...+27°C.

Погода в Украине 25 мая. Фото: Укргидрометцентр
Погода в Украине 25 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 25 мая

В Киевской области завтра, 25 мая, ожидается периодическая облачность, но осадков не предполагается. Ветер будет юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температурный режим в течение ночи будет колебаться от +11 °C до +16 °C, а днем ожидается от +22 °C до +27 °C.

В Киеве температура ночью составит от +13 до +15 °C, а днем достигнет примерно +25 °C.

Прогноз погоды в Киевской области 25 мая. Фото: Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Киевской области 25 мая. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

В период с 25 по 27 мая на территории Украины, кроме Крыма, Закарпатья, а также Ивано-Франковской и Львовской областей 25-26 мая, ожидается высокий риск возникновения пожаров.

Пожарная угроза в Украине 25 мая. Фото: Укргидрометцентр
Пожарная угроза в Украине 25 мая. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о жаре в некоторых регионах.

Кроме того, в Укргидрометцентре сообщали граждан о приходе жары и грозы в страну.

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