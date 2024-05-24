Погода в Украине 25 мая в субботу

В Укргидрометцентре предупредили о дожде — где завтра не повезет с погодой
Погода в субботу, 25 мая, будет облачной и дождливой. Местами столбик термометра поднимется до +27 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 25 мая
Украинцев завтра ожидает периодическая облачность. Днем в западных регионах возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет преимущественно восточным и юго-восточным со скоростью 5-10 м/с, а в Крыму и районе Приазовья ожидаются порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью будет колебаться от +11 до +16 °C, в восточных и северо-восточных областях, а также в Карпатах, от +8 до +13 °C. Дневная температура составит +22...+27°C.
Погода в Киевской области 25 мая
В Киевской области завтра, 25 мая, ожидается периодическая облачность, но осадков не предполагается. Ветер будет юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температурный режим в течение ночи будет колебаться от +11 °C до +16 °C, а днем ожидается от +22 °C до +27 °C.
В Киеве температура ночью составит от +13 до +15 °C, а днем достигнет примерно +25 °C.
Предупреждение о пожарной опасности по Украине
В период с 25 по 27 мая на территории Украины, кроме Крыма, Закарпатья, а также Ивано-Франковской и Львовской областей 25-26 мая, ожидается высокий риск возникновения пожаров.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о жаре в некоторых регионах.
Кроме того, в Укргидрометцентре сообщали граждан о приходе жары и грозы в страну.
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