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Каким будет первый месяц лета — не совсем летний прогноз синоптиков

25 мая 2024 00:08
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какая погода будет в июне, прогноз Укргидрометцентра
Мужчины прячутся под зонтиком. Фото иллюстративное: Konstantin Kokoshkin
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Первый месяц лета не будет жарким. В июне температура воздуха задержится в пределах +19...+23 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Температурные рекорды июня

В июне ожидаются дожди, но осадков будет не больше обычного. По данным синоптиков, месячное количество осадков ожидается 49-90 мм, в Карпатах и местами в Прикарпатье — 117-171 мм, что в пределах нормы.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается +19...+23 °C, в горных районах +16...+19 °C, что на 1.5-2 °C выше нормы", — отмечается в прогнозе Укргидометцентра.

Также синоптики рассказали о рекордах июня, зафиксированных в разные годы. В частности, холоднее всего было, когда воздух прогревался до +9 °C, в горных районах доходило даже до заморозков. Абсолютный максимум температуры в июне составляет +32…+38,5 °C.

Напомним, в субботу, 25 мая, в Украине будет облачная, дождливая погода. Но осадки пройдут не во всех регионах нашей страны. А народный синоптик Наталья Диденко рассказала, чего ждать от погоды в воскресенье, 26 мая.

Укргидрометцентр
похолодание
дождь
прогноз погоды
температура воздуха
июнь

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