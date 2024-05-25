Какая погода будет в июне, прогноз Укргидрометцентра

Мужчины прячутся под зонтиком. Фото иллюстративное: Konstantin Kokoshkin

Первый месяц лета не будет жарким. В июне температура воздуха задержится в пределах +19...+23 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Температурные рекорды июня

В июне ожидаются дожди, но осадков будет не больше обычного. По данным синоптиков, месячное количество осадков ожидается 49-90 мм, в Карпатах и местами в Прикарпатье — 117-171 мм, что в пределах нормы.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается +19...+23 °C, в горных районах +16...+19 °C, что на 1.5-2 °C выше нормы", — отмечается в прогнозе Укргидометцентра.

Также синоптики рассказали о рекордах июня, зафиксированных в разные годы. В частности, холоднее всего было, когда воздух прогревался до +9 °C, в горных районах доходило даже до заморозков. Абсолютный максимум температуры в июне составляет +32…+38,5 °C.

Напомним, в субботу, 25 мая, в Украине будет облачная, дождливая погода. Но осадки пройдут не во всех регионах нашей страны. А народный синоптик Наталья Диденко рассказала, чего ждать от погоды в воскресенье, 26 мая.