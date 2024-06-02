Прогноз погоды в Украине на завтра, 3 июня, от Укргидрометцентра

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине в понедельник, 3 июня, будет облачной. Ночью в большинстве северных и центральных регионов, а также Харьковской области, а днем на Закарпатье местами синоптики обещают кратковременные дожди и даже грозы.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

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Погода в Украине 3 июня

На остальной территории — без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+18°С, на западе страны +10...+15°С. Днем +27...+32°С, в западных, северных, Винницкой областях и на побережье морей будет +23...+28°С.

Погода в Киеве 3 июня

В Киевской области в понедельник, 3 июня, тоже будет облачно с прояснениями. По данным синоптиков, ночью местами кратковременный дождь и гроза, а днем без осадков.

"Ветер юго-западный с порывами 5-10 м/с. Температура ночью +13...+18°С, днем +23...+28°С", — говорится в сообщении.

В Киеве ночью ожидается +16...+18°С, а днем +25...+27°С.

Напомним, в результате непогоды в Закарпатской и Хмельницкой областях были повреждены электросети, некоторые населенные пункты остались без света.

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