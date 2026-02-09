Відео
Головна Погода Люта холоднеча відступає — синоптики прогнозують потепління в Україні

Люта холоднеча відступає — синоптики прогнозують потепління в Україні

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 23:22
Прогноз погоди на 10 лютого - якою буде погода завтра
Люди у місті. Фото: Новини.LIVE

Після декількох тижнів лютої холоднечі, українці нарешті можуть зітхнути з полегшенням. У вівторок, 10 лютого, сильні морози поступово відступають під впливом потужного атмосферного прогресу.

Про це повідомили синоптик Наталка Діденко та Український гідрометеорологічний центр у Facebook, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 10 лютого

За її словами, ніч з 9 на 10 лютого в Україні ще покаже температуру від -20...-12 °С, а на півночі місцями до -22 °С.

Люта холоднеча відступає — синоптики прогнозують потепління в Україні - фото 1
Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Проте вже завтра вдень у більшості областей очікується потепління до -11...-4 °С. На півдні та в західних областях повітря прогріється до -4...-2 °С, а на Закарпатті навіть до +2 °С.

Вітер буде переважно південний та помірний, проте на заході України можливі сильні пориви. Опадів майже не передбачається через антициклон, лише на Закарпатті можливий невеликий мокрий сніг.

У Києві, де останні дні характеризувалися сильними морозами, синоптик прогнозує поступове пом’якшення. Вже завтра вдень очікується суха, сонячна погода та температура близько -10 °С. Вітер у другій половині дня посилиться з південного напрямку.

Прогноз погоди від Укргідрометеоцентра на 10 лютого

У середу, 10 лютого, по території України очікується мінлива хмарність. Опадів, переважно, не передбачається, за винятком Карпат та Закарпаття, де вдень можливий невеликий мокрий сніг та дощ, місцями — ожеледь.

Люта холоднеча відступає — синоптики прогнозують потепління в Україні - фото 2
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вночі та вранці в центральних областях, а також у Київській та Чернігівській областях, подекуди очікується туман. На дорогах країни місцями утримається ожеледиця, тож водіям слід бути обережними.

Вітер переважно південний, 7–12 м/с, на заході країни вдень можливі пориви 15–20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку -20..-25 °С, на півночі місцями до -24...-22 °С. Вдень очікується -12...-7 °С.

На заході та півдні країни вночі -17...-12 °С, вдень — -6...-1 °С. На Закарпатті вночі -5...0 °С, вдень — +1...+6 °С. У Криму вночі -10...-5 °С, вдень близько 0 °С.

Возможно, это изображение карта и текст
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, до цього стало відомо, коли до України прийде справжня весна, за прогнозом бабака Тимка.

Також раніше повідомлялось, чому через погодні умови зникли снігури.

погода Укргідрометцентр потепління морози синоптик
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
