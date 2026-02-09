Прогноз погоди на 10 лютого - якою буде погода завтра

Люди у місті. Фото: Новини.LIVE

Після декількох тижнів лютої холоднечі, українці нарешті можуть зітхнути з полегшенням. У вівторок, 10 лютого, сильні морози поступово відступають під впливом потужного атмосферного прогресу.

Про це повідомили синоптик Наталка Діденко та Український гідрометеорологічний центр у Facebook, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 10 лютого

За її словами, ніч з 9 на 10 лютого в Україні ще покаже температуру від -20...-12 °С, а на півночі місцями до -22 °С.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Проте вже завтра вдень у більшості областей очікується потепління до -11...-4 °С. На півдні та в західних областях повітря прогріється до -4...-2 °С, а на Закарпатті навіть до +2 °С.

Вітер буде переважно південний та помірний, проте на заході України можливі сильні пориви. Опадів майже не передбачається через антициклон, лише на Закарпатті можливий невеликий мокрий сніг.

У Києві, де останні дні характеризувалися сильними морозами, синоптик прогнозує поступове пом’якшення. Вже завтра вдень очікується суха, сонячна погода та температура близько -10 °С. Вітер у другій половині дня посилиться з південного напрямку.

Прогноз погоди від Укргідрометеоцентра на 10 лютого

У середу, 10 лютого, по території України очікується мінлива хмарність. Опадів, переважно, не передбачається, за винятком Карпат та Закарпаття, де вдень можливий невеликий мокрий сніг та дощ, місцями — ожеледь.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вночі та вранці в центральних областях, а також у Київській та Чернігівській областях, подекуди очікується туман. На дорогах країни місцями утримається ожеледиця, тож водіям слід бути обережними.

Вітер переважно південний, 7–12 м/с, на заході країни вдень можливі пориви 15–20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку -20..-25 °С, на півночі місцями до -24...-22 °С. Вдень очікується -12...-7 °С.

На заході та півдні країни вночі -17...-12 °С, вдень — -6...-1 °С. На Закарпатті вночі -5...0 °С, вдень — +1...+6 °С. У Криму вночі -10...-5 °С, вдень близько 0 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, до цього стало відомо, коли до України прийде справжня весна, за прогнозом бабака Тимка.

Також раніше повідомлялось, чому через погодні умови зникли снігури.