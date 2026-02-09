Видео
Главная Погода Лютая стужа отступает — синоптики прогнозируют потепление в Украине

Лютая стужа отступает — синоптики прогнозируют потепление в Украине

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 23:22
Прогноз погоды на 10 февраля - какой будет погода завтра
Люди в городе. Фото: Новини.LIVE

После нескольких недель лютой стужи, украинцы наконец-то могут вздохнуть с облегчением. Во вторник, 10 февраля, сильные морозы постепенно отступают под влиянием мощного атмосферного прогресса.

Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко и Украинский гидрометеорологический центр в Facebook, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 10 февраля

По ее словам, ночь с 9 на 10 февраля в Украине еще покажет температуру от -20...-12 °С, а на севере местами до -22 °С.

Люта холоднеча відступає — синоптики прогнозують потепління в Україні - фото 1
Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Однако уже завтра днем в большинстве областей ожидается потепление до -11...-4 °С. На юге и в западных областях воздух прогреется до -4...-2 °С, а на Закарпатье даже до +2 °С.

Ветер будет преимущественно южный и умеренный, однако на западе Украины возможны сильные порывы. Осадков почти не предвидится из-за антициклона, лишь на Закарпатье возможен небольшой мокрый снег.

В Киеве, где последние дни характеризовались сильными морозами, синоптик прогнозирует постепенное смягчение. Уже завтра днем ожидается сухая, солнечная погода и температура около -10 °С. Ветер во второй половине дня усилится с южного направления.

Прогноз погоды от Укргидрометеоцентра на 10 февраля

В среду, 10 февраля, по территории Украины ожидается переменная облачность. Осадков, преимущественно, не предвидится, за исключением Карпат и Закарпатья, где днем возможен небольшой мокрый снег и дождь, местами — гололед.

Люта холоднеча відступає — синоптики прогнозують потепління в Україні - фото 2
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ночью и утром в центральных областях, а также в Киевской и Черниговской областях, местами ожидается туман. На дорогах страны местами сохранится гололедица, поэтому водителям следует быть осторожными.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, на западе страны днем возможны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке -20...-25 °С, на севере местами до -24...-22 °С. Днем ожидается -12...-7 °С.

На западе и юге страны ночью -17...-12 °С, днем — -6...-1 °С. На Закарпатье ночью -5...0 °С, днем — +1...+6 °С. В Крыму ночью -10...-5 °С, днем около 0 °С.

Возможно, это изображение карта и текст
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, до этого стало известно, когда в Украину придет настоящая весна, по прогнозу сурка Тимка.

Также ранее сообщалось, почему из-за погодных условий исчезли снегири.

погода Укргидрометцентр потепление морозы синоптик
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
