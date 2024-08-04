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Лютий циклон пройде Україною — синоптики назвали області, яким загрожує грозова буря

4 серпня 2024 04:29
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 4 серпня — кому загрожує грозова буря
Гроза ввечері над містечком. Фото: depositphotos.com
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в неділю, 4 липня, буде дощовою та прохолодною. Синоптики попередили Кіровоградську, Херсонську, Одеську, Полтавську, Харківську та інші області про грозові зливи та сильні пориви вітру. Температура повітря не перевищуватиме +27 °C, лише на південному сході буде трошки тепліше.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр

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Погода в Україні на 4 серпня

"Мінлива хмарність. Дощі, місцями грози, вночі в Чернігівській та Сумській областях значні дощі; вдень у західних, Житомирській та Київській областях подекуди невеликий дощ", — попереджають синоптики. 

Вітер південно-західного напрямку з переходом на північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с, на півдні подекуди пориви — до 15-20 м/с.

Погода на сьогодні, 4 серпня
Прогноз погоди в Україні на неділю, 4 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

  • вночі +17...+22 °C, на заході та півночі +12...+17 °C;
  • вдень +22...+27 °C, на південному сході +27...+32 °C;
  • у Києві вночі +15...+17 °C, вдень +23...+25 °C.
Прогноз погоди від Наталки Діденко на неділю, 4 липня
Прогноз температури повітря в Україні в неділю, 4 липня. Фото: meteopost.com

В Укргідрометцентрі попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні 4 серпня. Загроза омине більшість західних, Житомирську, Чернігівську та Одеську області.

Прогноз погоди на сьогодні, 4 серпня
Пожежна небезпека в Україні в неділю, 4 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 4 серпня

"У неділю над значною частиною України ще прогулюватиметься циклон.  На карті внизу замкнена, кривуляста, область із буквою Т посередині — низький тиск означає. В її сфері впливу лінія з гілочками — це лінія сходження. Тому 4-го серпня вночі та вранці практично повсюди в Україні пройдуть дощі, часом із грозами", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко

Погода в Україні від Наталки Діденко на сьогодні, 4 серпня
Прогноз погоди в Європі на неділю, 4 серпня. Фото: facebook.com/tala.didenko

За словами фахівчині, вдень над західними областями та частиною північних пануватиме антициклон Julian, тому дощі малоймовірні. Проте зливи накриють центральні, місцями південні та східні області.

Температура повітря становитиме +20...+27 °C, на південному сході — Запорізька, Донецька, Луганська області та Крим — до +28...+32 °C. Київ вночі та вранці теж можуть охопити дощі, повітря прогріється до +25 °C.

Прогноз від Наталки Діденко на сьогодні, 4 липня
Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки Наталки Діденко

Грозові дощі в Україні

Нагадаємо, що синоптики прогнозували на вихідні 3-4 серпня похолодання та грозові дощі в Україні. Проте опади оминуть низку областей.

Також ми повідомляли, що місцями у Львівській області в суботу, 3 серпня, грози з поривами вітру та шквали спричинили відключення електроенергії. Світло зникло у 48 населених пунктах регіону. 

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