Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 4 серпня — кому загрожує грозова буря

Лютий циклон пройде Україною — синоптики назвали області, яким загрожує грозова буря
Погода в Україні в неділю, 4 липня, буде дощовою та прохолодною. Синоптики попередили Кіровоградську, Херсонську, Одеську, Полтавську, Харківську та інші області про грозові зливи та сильні пориви вітру. Температура повітря не перевищуватиме +27 °C, лише на південному сході буде трошки тепліше.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні на 4 серпня
"Мінлива хмарність. Дощі, місцями грози, вночі в Чернігівській та Сумській областях значні дощі; вдень у західних, Житомирській та Київській областях подекуди невеликий дощ", — попереджають синоптики.
Вітер південно-західного напрямку з переходом на північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с, на півдні подекуди пориви — до 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі +17...+22 °C, на заході та півночі +12...+17 °C;
- вдень +22...+27 °C, на південному сході +27...+32 °C;
- у Києві вночі +15...+17 °C, вдень +23...+25 °C.
В Укргідрометцентрі попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні 4 серпня. Загроза омине більшість західних, Житомирську, Чернігівську та Одеську області.
Прогноз погоди від Наталки Діденко на 4 серпня
"У неділю над значною частиною України ще прогулюватиметься циклон. На карті внизу замкнена, кривуляста, область із буквою Т посередині — низький тиск означає. В її сфері впливу лінія з гілочками — це лінія сходження. Тому 4-го серпня вночі та вранці практично повсюди в Україні пройдуть дощі, часом із грозами", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.
За словами фахівчині, вдень над західними областями та частиною північних пануватиме антициклон Julian, тому дощі малоймовірні. Проте зливи накриють центральні, місцями південні та східні області.
Температура повітря становитиме +20...+27 °C, на південному сході — Запорізька, Донецька, Луганська області та Крим — до +28...+32 °C. Київ вночі та вранці теж можуть охопити дощі, повітря прогріється до +25 °C.
Грозові дощі в Україні
Нагадаємо, що синоптики прогнозували на вихідні 3-4 серпня похолодання та грозові дощі в Україні. Проте опади оминуть низку областей.
Також ми повідомляли, що місцями у Львівській області в суботу, 3 серпня, грози з поривами вітру та шквали спричинили відключення електроенергії. Світло зникло у 48 населених пунктах регіону.
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