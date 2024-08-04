Прогноз погоды в Украине на сегодня, 4 августа — кому угрожает грозовая буря

Свирепый циклон пройдет Украиной — синоптики назвали области, которым угрожает грозовая буря
Погода в Украине в воскресенье, 4 июля, будет дождливая и прохладная. Синоптики предупредили Кировоградскую, Херсонскую, Одесскую, Полтавскую, Харьковскую и другие области о грозовых ливнях и сильных порывах ветра. Температура воздуха не будет превышать +27 °C, только на юго-востоке будет немного теплее.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине на 4 августа
"Облачно, дожди, местами грозы, ночью в Черниговской и Сумской областях значительные дожди; днем в западных, Житомирской и Киевской областях местами небольшой дождь", — предупреждают синоптики.
Ветер юго-западного направления с переходом на северо-западный, со скоростью 5-10 м/с, на юге местами порывы — до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +17...+22 °C, на западе и севере +12...+17 °C;
- днем +22...+27 °C, на юго-востоке +27...+32 °C;
- в Киеве ночью +15...+17 °C, днем +23...+25 °C.
В Укргидрометцентре предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине 4 августа. Угроза обойдет большинство западных, Житомирскую, Черниговскую и Одесскую области.
Прогноз погоды от Наталки Диденко на 4 августа
"В воскресенье над значительной частью Украины будет еще прогуливаться циклон. На карте внизу замкнутая, кривая, область с буквой Т посередине — низкое давление означает. В ее сфере влияния линия с веточками — это линия восхождения. Поэтому 4 августа ночью и утром практически повсюду в Украине пройдут дожди, временами с грозами", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.
По словам эксперта, днем над западными областями и частью северных будет царить антициклон Julian, поэтому дожди маловероятны. Однако ливни покроют центральные, местами южные и восточные области.
Температура воздуха будет составлять +20...+27 °C, на юго-востоке — Запорожская, Донецкая, Луганская области и Крым — до +28...+32 °C. Киев ночью и утром могут охватить дожди, воздух прогреется до +25 °C.
Грозовые дожди в Украине
Напомним, что синоптики прогнозировали на выходные 3-4 августа похолодание и грозовые дожди в Украине. Однако осадки минуют ряд областей.
Также мы сообщали, что местами во Львовской области в субботу, 3 августа, грозы с порывами ветра и шквалы повлекли за собой отключение электроэнергии. Свет исчез в 48 населенных пунктах региона.
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