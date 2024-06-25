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Локальні грози та антициклон Bie — чим здивує погода цього вівторка

25 червня 2024 05:08
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у вівторок, 25 червня — де синоптики обіцяють грози, дощі, град, спеку
Дівчини гуляють містом і п'ють воду через спеку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у вівторок, 25 червня, принесу спеку, місцями — з грозами. Короткочасні опади очікуються вдень у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій та Луганській областях. Повітря у цих регіонах прогріється до +25 °C. На півдні України, а також на Закарпатті, температура повітря вдень  +27...+29 °C. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 25 червня

У Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Житомирській областях — мінлива хмарність, без опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +23...+26 °C.

На Чернігівщині вдень пройде короткочасний дощ,  +23...+25 °C. У Карпатах денна температура повітря +18...+20 °C.

У Київській області — мінлива хмарність, без дощів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+27 °C. У Києві також без дощів, вдень до +26 °C. 

Якою буде погода в Україні сьогодні, 25 червня - Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 25 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру 

Українські синоптики попереджають: 25-27 червня у Кіровоградській, Херсонській областях та в Криму, а 26-27 червня — у більшості центральних регіонів, Чернівецькій та Льівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

Карта пожежної небезпеки в Україні 25-27 червня
Карта пожежної небезпеки в Україні 25-27 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 25 червня 

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що у вівторок, 25 червня, в Україні сильних опадів не прогнозується. Можливі локальні грози — на півночі, у центрі та на сході України.

"Із нюансів важливих. На сході України завтра очікується сильний північний вітер, ймовірно до штормових поривів", — попереджає Наталка Діденко. 

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 25 червня
Прогноз погоди від Наталки Діденко на 25 червня. Скриншот Telegram/Погода від Наталки Діденко

Нагадаємо, 23 червня у Львові вирував буревій. Сильний вітер з дощем повалив дерева та пошкодив електромережі.  

Також ми повідомляли, що 17 червня жителі Запоріжжя спостерігали рідкісне та захоплююче метеорологічне явище. У небі над містом застигла величезна грибоподібна дощова хмара. 

Укргідрометцентр
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