Погода в Украине во вторник, 25 июня – где синоптики обещают грозы, дожди, град, жару

Девушки гуляют по городу и пьют воду из-за жары. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода в Украине во вторник, 25 июня, принесу жару, местами с грозами. Днем в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Донецкой и Луганской областях кратковременные осадки. Воздух в этих регионах прогреется до +25 °C. На юге Украины, а также на Закарпатье температура воздуха днем +27...+29 °C. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 25 июня

Во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Житомирской областях — переменная облачность, без осадков. Днем столбики термометров покажут +23...+26 °C.

В Черниговской области днем пройдет кратковременный дождь, +23...+25 °C. В Карпатах дневная температура воздуха +18...+20 °C.

В Киевской области — переменная облачность, без дождей. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+27 °C. В Киеве также сухо, днем до +26 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 25 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

Украинские синоптики предупреждают: 25-27 июня в Кировоградской, Херсонской областях и Крыму, а 26-27 июня — в большинстве центральных регионов, Черновицкой и Львовской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Карта пожарной опасности в Украине 25-27 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 25 июня

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что во вторник, 25 июня, в Украине сильные осадки не прогнозируются. Возможны локальные грозы на севере, в центре и на востоке Украины.



"Из нюансов важных. На востоке Украины завтра ожидается сильный северный ветер, вероятно, со штормовыми порывами", — предупреждает Наталка Диденко.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 25 июня. Скриншот Telegram/Погода от Наталки Диденко

Напомним, 23 июня во Львове бушевал ураган. Сильный ветер с дождем повалил деревья и повредил электросети.

Также мы сообщали, что 17 июня жители Запорожья наблюдали редкое и увлекательное метеорологическое явление. В небе над городом застыло огромное грибовидное облако.