Погода в Україні 17 лютого

Лондонська погода — в Укргідрометцентрі розповіли, де в суботу дощитиме
Сьогодні, 17 лютого, в Україні буде хмарна з проясненнями погода. Попередньо без істотних опадів, лише на північному заході прогнозують невеликі дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода по Україні 17 лютого
За повідомленням синоптиків, на заході вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря на сході вночі -3...-8°С морозу, вдень -1...+4°С тепла. На решті території вночі +2...-3°С морозу, вдень повітря прогріється +3...+8°С тепла, на заході країни стовпчики термометрів зростуть до +8...+13°С.
Прогноз погоди у Києві та області 17 лютого
У столиці та області буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря у Київській області вночі від -3...-2 °С, вдень +3...+8 °С. У столиці вночі близько 0°С, вдень +4...+6 °С.
Нагадаємо, про мокрий сніг з дощем та потепління на вихідних розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.
Водночас синоптики додають, що на цих вихідних також варто очікувати короткочасних дощів, проте в деяких місцевостях стовпчики термометрів покажуть понад +10°С.
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