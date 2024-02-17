Літня жінка на вулиці під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 17 лютого, в Україні буде хмарна з проясненнями погода. Попередньо без істотних опадів, лише на північному заході прогнозують невеликі дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода по Україні 17 лютого

Погода в Україні 17 лютого. Джерело: Укргідрометцентр.

За повідомленням синоптиків, на заході вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря на сході вночі -3...-8°С морозу, вдень -1...+4°С тепла. На решті території вночі +2...-3°С морозу, вдень повітря прогріється +3...+8°С тепла, на заході країни стовпчики термометрів зростуть до +8...+13°С.

Прогноз погоди у Києві та області 17 лютого

У столиці та області буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря у Київській області вночі від -3...-2 °С, вдень +3...+8 °С. У столиці вночі близько 0°С, вдень +4...+6 °С.

Нагадаємо, про мокрий сніг з дощем та потепління на вихідних розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

Повідомлення Наталки Діденко. Фото: скриншот

Водночас синоптики додають, що на цих вихідних також варто очікувати короткочасних дощів, проте в деяких місцевостях стовпчики термометрів покажуть понад +10°С.