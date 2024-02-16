Погода в Україні на завтра 17 лютого - прогноз Наталії Діденко

Дівчина йде вулицею у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у суботу, 17 лютого буде прохолодною, але водночас у деяких регіонах очікується весняна погода. У західних областях температура повітря досягне позначки +7…+12 °С.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко у п'ятницю, 16 лютого.

Погода в Україні на 17 лютого

Діденко розповіла, що найближчої ночі температура становитиме -4...+2 °С, а на сході очікується зниження до -6...-8 °С.

У суботу протягом дня стовпчик термометра підніметься до позначки +2…+5 °С, при цьому в західних регіонах буде тепліше до +7…+12 °С. На сході збережеться прохолодніша погода -2…+2 °С.

У неділю температурні показники залишаться незмінними, хоча в західних областях буде трохи холоднішим, +3…+7 °С.

Народний синоптик уточнила, що 17 лютого у всій Україні очікується суха погода, при цьому у східних та південних регіонах буде ясно, а 18 лютого у деяких місцях пройдуть слабкі дощі чи мокрий сніг.

Карта погоди у лютому. Фото: Наталія Діденко

Погода в Києві на 17 лютого

Погода у Києві обіцяє бути досить помірною. Вночі температура повітря становитиме -2…0 °С, а вдень стовпчики термометра піднімуться до +4…+6 °С, опадів не передбачається.

У неділю у столиці з ночі до ранку та у першій половині дня прогнозується дощ, місцями можливий мокрий сніг. Нічна температура буде +3…+5 °С, а вдень буде +1…+3 °С.

Повідомлення Наталії Діденко. Фото: скрbншот

Нагадаємо, у Києві зафіксували черговий температурний рекорд, який востаннє був у 1995 році. Виявилось, що лютий цього року був досить теплим останнім місяцем зими.

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали про те, що лютий в Україні буде дуже теплим.