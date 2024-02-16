Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Мокрий сніг із дощем та потепління — народний синоптик Діденко розповіла про погоду на вихідні arrow

Мокрий сніг із дощем та потепління — народний синоптик Діденко розповіла про погоду на вихідні

16 лютого 2024 14:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на завтра 17 лютого - прогноз Наталії Діденко
Дівчина йде вулицею у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у суботу, 17 лютого буде прохолодною, але водночас у деяких регіонах очікується весняна погода. У західних областях температура повітря досягне позначки +7…+12 °С.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко у п'ятницю, 16 лютого.

Погода в Україні на 17 лютого

Діденко розповіла, що найближчої ночі температура становитиме -4...+2 °С, а на сході очікується зниження до -6...-8 °С.

У суботу протягом дня стовпчик термометра підніметься до позначки +2…+5 °С, при цьому в західних регіонах буде тепліше до +7…+12 °С. На сході збережеться прохолодніша погода -2…+2 °С.

У неділю температурні показники залишаться незмінними, хоча в західних областях буде трохи холоднішим, +3…+7 °С.

Народний синоптик уточнила, що 17 лютого у всій Україні очікується суха погода, при цьому у східних та південних регіонах буде ясно, а 18 лютого у деяких місцях пройдуть слабкі дощі чи мокрий сніг.

Погода в Україні
Карта погоди у лютому. Фото: Наталія Діденко

Погода в Києві на 17 лютого

Погода у Києві обіцяє бути досить помірною. Вночі температура повітря становитиме -2…0 °С, а вдень стовпчики термометра піднімуться до +4…+6 °С, опадів не передбачається.

У неділю у столиці з ночі до ранку та у першій половині дня прогнозується дощ, місцями можливий мокрий сніг. Нічна температура буде +3…+5 °С, а вдень буде +1…+3 °С.

Наталія Діденко
Повідомлення Наталії Діденко. Фото: скрbншот

Нагадаємо, у Києві зафіксували черговий температурний рекорд, який востаннє був у 1995 році. Виявилось, що лютий цього року був досить теплим останнім місяцем зими.

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали про те, що лютий в Україні буде дуже теплим.

погода
Київ
вихідні
негода
Україна
потепління
сніг
зима
весна
лютий
Наталка Діденко
синоптик
дощ
прогноз погоди
погода в Україні
температура повітря

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі