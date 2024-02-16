Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Мокрый снег с дождем и потепление — народный синоптик Диденко рассказала о погоде на выходных arrow

Мокрый снег с дождем и потепление — народный синоптик Диденко рассказала о погоде на выходных

16 февраля 2024 14:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на завтра 17 февраля - прогноз Натальи Диденко
Девушка идет по улице в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в субботу, 17 февраля, будет прохладной, но в то же время, в некоторых регионах ожидается весення погода. В западных областях температура воздуха достигнет отметки +7…+12 °С.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в пятницу, 16 февраля.

Погода в Украине на 17 февраля

Диденко рассказала, что в ближайшую ночь температура составит -4… +2 °С, а на востоке ожидается понижение до -6…-8 °С. 

В субботу в течение дня столбик термометра поднимется до отметки +2…+5 °С, при этом в западных регионах будет теплее, до +7…+12 °С.  На востоке сохранится более прохладная погода  -2…+2 °С. 

В воскресенье температурные показатели останутся прежними, хотя в западных областях будет немного холоднее, +3…+7 °С. 

Народный синоптик уточнила, что 17 февраля по всей Украине ожидается сухая погода, при этом в восточных и южных регионах будет ясно, а 18 февраля в некоторых местах пройдут слабые дожди или мокрый снег.

Погода в Украине
Карта погоды в феврале. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве на 17 февраля

Погода в Киеве обещает быть довольно умеренной. Ночью  температура воздуха составит  -2…0 °С, а днем столбики термометра поднимутся до +4…+6 °С, осадков не предвидится. 

В воскресенье в столице с ночи до утра и в первой половине дня прогнозируется дождь, местами возможен мокрый снег. Ночная температура будет +3…+5 °С, а днем будет +1…+3 °С.

Наталья Диденко
Сообщение Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд, который в последний раз был в 1995 году. Оказалось, что  февраль этого года был довольно теплым последним месяцем зимы.

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали о том, что февраль в Украине будет очень теплым.

погода
Киев
выходные
непогода
Украина
потепление
снег
зима
весна
февраль
Наталка Диденко
синоптик
дождь
прогноз погоды
погода в Украине
температура воздуха

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме