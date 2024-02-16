Погода в Украине на завтра 17 февраля - прогноз Натальи Диденко

Девушка идет по улице в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в субботу, 17 февраля, будет прохладной, но в то же время, в некоторых регионах ожидается весення погода. В западных областях температура воздуха достигнет отметки +7…+12 °С.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в пятницу, 16 февраля.

Погода в Украине на 17 февраля

Диденко рассказала, что в ближайшую ночь температура составит -4… +2 °С, а на востоке ожидается понижение до -6…-8 °С.

В субботу в течение дня столбик термометра поднимется до отметки +2…+5 °С, при этом в западных регионах будет теплее, до +7…+12 °С. На востоке сохранится более прохладная погода -2…+2 °С.

В воскресенье температурные показатели останутся прежними, хотя в западных областях будет немного холоднее, +3…+7 °С.

Народный синоптик уточнила, что 17 февраля по всей Украине ожидается сухая погода, при этом в восточных и южных регионах будет ясно, а 18 февраля в некоторых местах пройдут слабые дожди или мокрый снег.

Карта погоды в феврале. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве на 17 февраля

Погода в Киеве обещает быть довольно умеренной. Ночью температура воздуха составит -2…0 °С, а днем столбики термометра поднимутся до +4…+6 °С, осадков не предвидится.

В воскресенье в столице с ночи до утра и в первой половине дня прогнозируется дождь, местами возможен мокрый снег. Ночная температура будет +3…+5 °С, а днем будет +1…+3 °С.

Сообщение Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд, который в последний раз был в 1995 году. Оказалось, что февраль этого года был довольно теплым последним месяцем зимы.

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали о том, что февраль в Украине будет очень теплым.