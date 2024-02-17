Погода в Украине 17-18 февраля

Лондонская погода — в Укргидрометцентре рассказали, где в субботу будет идти дождь
Сегодня, 17 февраля, в Украине будет облачная с прояснениями погода. Предварительно без существенных осадков лишь на северо-западе прогнозируют небольшие дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода по Украине 17 февраля
По сообщению синоптиков, на западе ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха на востоке ночью -3...-8°С мороза, днем -1...+4°С тепла. На остальной территории ночью +2...-3°С мороза, днем воздух прогреется +3...+8°С тепла, на западе страны столбики термометров вырастут до +8...+13°С.
Прогноз погоды в Киеве и области 17 февраля.
В столице и области облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киевской области ночью от -3...-2°С, днем +3...+8°С. В столице ночью около 0°С, днем +4...+6°С.
Напомним, о мокром снеге с дождем и потеплении на выходных рассказала народная синоптика Наталья Диденко.
В то же время синоптики добавляют, что в эти выходные также следует ожидать кратковременных дождей , однако в некоторых местностях столбики термометров покажут более +10°С.
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