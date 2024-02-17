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Лондонская погода — в Укргидрометцентре рассказали, где в субботу будет идти дождь

17 февраля 2024 05:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Погода в Украине 17-18 февраля
Пожилая женщина на улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сегодня, 17 февраля, в Украине будет облачная с прояснениями погода. Предварительно без существенных осадков лишь на северо-западе прогнозируют небольшие дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода по Украине 17 февраля

Лондонская погода — в Укргидрометцентре рассказали, где в субботу будет дождь
Погода в Украине 17 февраля. Источник: Укргидрометцентр.

По сообщению синоптиков, на западе ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха на востоке ночью -3...-8°С мороза, днем -1...+4°С тепла. На остальной территории ночью +2...-3°С мороза, днем воздух прогреется +3...+8°С тепла, на западе страны столбики термометров вырастут до +8...+13°С.

Прогноз погоды в Киеве и области 17 февраля.

В столице и области облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью от -3...-2°С, днем +3...+8°С. В столице ночью около 0°С, днем +4...+6°С.

Напомним, о мокром снеге с дождем и потеплении на выходных рассказала народная синоптика Наталья Диденко.

Наталья Диденко
Сообщения Наталки Диденко. Фото: скриншот

В то же время синоптики добавляют, что в эти выходные также следует ожидать кратковременных дождей , однако в некоторых местностях столбики термометров покажут более +10°С.

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