Магнітні бурі 1 червня — метеозалежним варто остерігатися

У чоловіка сильно болить голова. Фото ілюстративне: Shutterstock

У суботу, 1 червня, очікується магнітна буря. Магнітосфера Землі перебуватиме в неспокійному стані, що може викликати проблеми зі здоров'ям у метеозалежних людей.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 1 червня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулося 7 спалахів класу М1, які впливають на Землю.

Очікується, що в суботу, 1 червня, геомагнітне поле перебуватиме на рівні сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з імовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 1 червня 2024 року:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 35%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 25%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 35%

Кількість сонячних плям — 59.

Головний біль у дівчини через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як пережити магнітні бурі

Існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людини. Ось декілька рекомендацій:

зберігайте внутрішній спокій та позитивний настрій;

дотримуйтеся здорового способу життя;

намагайтеся більше часу проводити на природі та слідкуйте за збалансованим раціоном;

відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;

практикуйте медитацію або йогу;

уникайте надмірного стресу.

Нагадаємо, астросиноптики попередили, що на Сонці стався потужний спалах. Через це вже у червні Землю накриють потужні магнітні бурі, до яких варто підготуватися.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня в небі над Україною зійшов Місяць золотого кольору. Побачити незвичне небесне явище можна було неозброєним оком.