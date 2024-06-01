Магнітні бурі 1 червня — метеозалежним варто остерігатися
У суботу, 1 червня, очікується магнітна буря. Магнітосфера Землі перебуватиме в неспокійному стані, що може викликати проблеми зі здоров'ям у метеозалежних людей.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 1 червня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулося 7 спалахів класу М1, які впливають на Землю.
Очікується, що в суботу, 1 червня, геомагнітне поле перебуватиме на рівні сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з імовірністю спалахів Х-класу.
Сонячна активність на 1 червня 2024 року:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 35%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 25%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 35%
- Кількість сонячних плям — 59.
Як пережити магнітні бурі
Існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людини. Ось декілька рекомендацій:
- зберігайте внутрішній спокій та позитивний настрій;
- дотримуйтеся здорового способу життя;
- намагайтеся більше часу проводити на природі та слідкуйте за збалансованим раціоном;
- відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;
- практикуйте медитацію або йогу;
- уникайте надмірного стресу.
Нагадаємо, астросиноптики попередили, що на Сонці стався потужний спалах. Через це вже у червні Землю накриють потужні магнітні бурі, до яких варто підготуватися.
Нагадаємо, у ніч проти 24 травня в небі над Україною зійшов Місяць золотого кольору. Побачити незвичне небесне явище можна було неозброєним оком.
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