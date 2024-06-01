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Магнітні бурі 1 червня — метеозалежним варто остерігатися

1 червня 2024 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Магнітні бурі 1 червня — метеозалежним варто остерігатися
У чоловіка сильно болить голова. Фото ілюстративне: Shutterstock
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У суботу, 1 червня, очікується магнітна буря. Магнітосфера Землі перебуватиме в неспокійному стані, що може викликати проблеми зі здоров'ям у метеозалежних людей.

Про це інформує Meteoprog

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Магнітні бурі 1 червня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулося 7 спалахів класу М1, які впливають на Землю.

Очікується, що в суботу, 1 червня, геомагнітне поле перебуватиме на рівні сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з імовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 1 червня 2024 року:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 35%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 25%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 35%
  • Кількість сонячних плям — 59.
магнітні бурі
Головний біль у дівчини через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як пережити магнітні бурі

Існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людини. Ось декілька рекомендацій:

  • зберігайте внутрішній спокій та позитивний настрій;
  • дотримуйтеся здорового способу життя;
  • намагайтеся більше часу проводити на природі та слідкуйте за збалансованим раціоном;
  • відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;
  • практикуйте медитацію або йогу;
  • уникайте надмірного стресу.

Нагадаємо, астросиноптики попередили, що на Сонці стався потужний спалах. Через це вже у червні Землю накриють потужні магнітні бурі, до яких варто підготуватися.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня в небі над Україною зійшов Місяць золотого кольору. Побачити незвичне небесне явище можна було неозброєним оком.

Україна
погода
люди
магнітні бурі
самопочуття
здоров'я
1 червня

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