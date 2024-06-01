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Магнитные бури 1 июня — метеозависимым следует остерегаться

1 июня 2024 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Магнитные бури 1 июня — метеозависимым следует остерегаться
У мужчины сильно болит голова. Фото иллюстративный: Shutterstock
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В субботу, 1 июня, ожидается магнитная буря. Магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии, что может вызвать проблемы со здоровьем у метеозависимых людей.

Об этом информирует Meteoprog .

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Магнитные бури 1 июня

За последние 24 часа солнечная активность находилась на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 7 вспышек класса М1, влияющих на Землю.

Ожидается, что в субботу, 1 июня, геомагнитное поле будет находиться на уровне сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 1 июня 2024:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 25%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 35%
  • Количество солнечных пятен — 59.
магнитные бури
Головная боль у девушки из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как пережить магнитные бури

Есть способы, которые посодействуют понизить возможное действие магнитных бурь на здоровье человека. Вот несколько рекомендаций:

  • сохраняйте внутреннее спокойствие и положительное настроение;
  • соблюдайте здоровый образ жизни;
  • старайтесь больше времени проводить на природе и следите за сбалансированным рационом;
  • отдыхайте достаточно и следите за качеством сна;
  • практикуйте медитацию или йогу;
  • избегайте чрезмерного стресса.

Напомним, астросиноптики предупредили, что на Солнце произошла мощная вспышка. Поэтому уже в июне Землю накроют мощные магнитные бури, к которым следует подготовиться.

Напомним, в ночь на 24 мая в небе над Украиной взошла Луна золотого цвета. Увидеть необычное небесное явление можно было невооруженным глазом.

Украина
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магнитные бури
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1 июня

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