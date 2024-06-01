Магнитные бури 1 июня — метеозависимым следует остерегаться
В субботу, 1 июня, ожидается магнитная буря. Магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии, что может вызвать проблемы со здоровьем у метеозависимых людей.
Об этом информирует Meteoprog .
Магнитные бури 1 июня
За последние 24 часа солнечная активность находилась на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 7 вспышек класса М1, влияющих на Землю.
Ожидается, что в субботу, 1 июня, геомагнитное поле будет находиться на уровне сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 1 июня 2024:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 25%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 35%
- Количество солнечных пятен — 59.
Как пережить магнитные бури
Есть способы, которые посодействуют понизить возможное действие магнитных бурь на здоровье человека. Вот несколько рекомендаций:
- сохраняйте внутреннее спокойствие и положительное настроение;
- соблюдайте здоровый образ жизни;
- старайтесь больше времени проводить на природе и следите за сбалансированным рационом;
- отдыхайте достаточно и следите за качеством сна;
- практикуйте медитацию или йогу;
- избегайте чрезмерного стресса.
Напомним, астросиноптики предупредили, что на Солнце произошла мощная вспышка. Поэтому уже в июне Землю накроют мощные магнитные бури, к которым следует подготовиться.
Напомним, в ночь на 24 мая в небе над Украиной взошла Луна золотого цвета. Увидеть необычное небесное явление можно было невооруженным глазом.
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