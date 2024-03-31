Магнітні бурі 1 квітня — на яку сонячну активність чекати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

У понеділок, 1 квітня, не передбачається магнітних бур, хоча магнітосфера планети буде переживати незначне перезбудження. Водночас сонячна активність залишалася на низькому рівні протягом останніх двадцяти чотирьох годин.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 1 квітня

Протягом минулої доби спостерігалися три сонячні спалахи класу С, найсильніший з яких був спалах С8. Ці явища не мають впливу на нашу планету. Прогнозується, що у понеділок, 1 квітня, геомагнітні умови будуть стабільними. Очікується, що сонячна активність залишиться на помірному рівні, з невеликою ймовірністю виникнення спалахів класу Х.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Сонячна активність 1 лютого

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 1%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 19.

Як допомогти організму пережити магнітні бурі

Важливо пам’ятати, що є способи зменшити можливі негативні наслідки магнітних бур на ваше самопочуття. Ось кілька порад:

залишайтеся спокійними та оптимістичними;

ведіть здоровий спосіб життя;

частіше проводьте час на свіжому повітрі та дотримуйтесь правильного харчування;

відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;

займайтеся медитацією чи йогою;

уникайте стресу та емоційних розладів.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете знизити вплив магнітних бур на ваше самопочуття та полегшити їх перебіг.

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