Магнітні бурі 1 квітня — на яку сонячну активність чекати метеозалежним
У понеділок, 1 квітня, не передбачається магнітних бур, хоча магнітосфера планети буде переживати незначне перезбудження. Водночас сонячна активність залишалася на низькому рівні протягом останніх двадцяти чотирьох годин.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 1 квітня
Протягом минулої доби спостерігалися три сонячні спалахи класу С, найсильніший з яких був спалах С8. Ці явища не мають впливу на нашу планету. Прогнозується, що у понеділок, 1 квітня, геомагнітні умови будуть стабільними. Очікується, що сонячна активність залишиться на помірному рівні, з невеликою ймовірністю виникнення спалахів класу Х.
Сонячна активність 1 лютого
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 19.
Як допомогти організму пережити магнітні бурі
Важливо пам’ятати, що є способи зменшити можливі негативні наслідки магнітних бур на ваше самопочуття. Ось кілька порад:
- залишайтеся спокійними та оптимістичними;
- ведіть здоровий спосіб життя;
- частіше проводьте час на свіжому повітрі та дотримуйтесь правильного харчування;
- відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;
- займайтеся медитацією чи йогою;
- уникайте стресу та емоційних розладів.
Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете знизити вплив магнітних бур на ваше самопочуття та полегшити їх перебіг.
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