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Магнітні бурі 1 квітня — на яку сонячну активність чекати метеозалежним

31 березня 2024 22:37
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі 1 квітня — на яку сонячну активність чекати метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У понеділок, 1 квітня, не передбачається магнітних бур, хоча магнітосфера планети буде переживати незначне перезбудження. Водночас сонячна активність залишалася на низькому рівні протягом останніх двадцяти чотирьох годин.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 1 квітня

Протягом минулої доби спостерігалися три сонячні спалахи класу С, найсильніший з яких був спалах С8. Ці явища не мають впливу на нашу планету. Прогнозується, що у понеділок, 1 квітня, геомагнітні умови будуть стабільними. Очікується, що сонячна активність залишиться на помірному рівні, з невеликою ймовірністю виникнення спалахів класу Х.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Сонячна активність 1 лютого

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 19.

Як допомогти організму пережити магнітні бурі

Важливо пам’ятати, що є способи зменшити можливі негативні наслідки магнітних бур на ваше самопочуття. Ось кілька порад:

  • залишайтеся спокійними та оптимістичними;
  • ведіть здоровий спосіб життя;
  • частіше проводьте час на свіжому повітрі та дотримуйтесь правильного харчування;
  • відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;
  • займайтеся медитацією чи йогою;
  • уникайте стресу та емоційних розладів.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете знизити вплив магнітних бур на ваше самопочуття та полегшити їх перебіг.

Нагадаємо, що народний синоптик Діденко налякала погодою зі зливами у деяких регіонах завтра.

Раніше ми писали, що в Укргідрометцентрі попередили про аномальне тепло завтра.

погода
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
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метеозалежність

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