Погода в Україні 1 квітня від Укргідрометцентру

Люди відпочивають в парку. Ілюстративне фото: ТиКиїв

Погода в Україні в понеділок, 1 квітня, буде без опадів та з невеликою хмарністю. Стовпчики термометрів вдень сягнуть максимальної позначки +24 °С.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 1 квітня

Завтра в Україні буде малохмарне небо, опадів не очікується.

Синоптики прогнозують переважно південний вітер, 7-12 м/с, зокрема у Карпатах і у західних областях вдень місцями будуть пориви 17-22 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +5...+10 °С, у західних областях +9...14 °С.

А вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +19...+24 °С, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів — +14...+19 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 1 квітня

У Київській області завтра також буде невелика хмарність, опадів не передбачається.

За даними Укргідрометцентру, очікується південний вітер швидкістю 7-12 м/с.

Температура в регіоні вночі становитиме +5...+10 °С, вдень +19...+24 °С.

У Києві вночі прогнозують +8...+10 °С, вдень +21...+23 °С.

Небезпечні гідрологічні явища

У період до 2 квітня внаслідок пропуску весняного водопілля у верхній частині Кременчуцького водосховища можливі різкі коливання рівнів води з досягненням відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій у Черкаській області.

Оголошено перший рівень небезпеки — жовтий.

Гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні найближчими днями очікується погіршення якості повітря. Такі погодні умови обумовлені прибуттям пилу із пустелі Сахари, що в Африці.

Також, за словами народного синоптика Наталки Діденко, 1 квітня в Україні буде спекотним. Температура повітря підвищиться до +26 °С. Однак у деяких областях очікуються дощі.