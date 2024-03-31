Погода в Украине 1 апреля от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупредили об аномальном тепле завтра — какая максимальная температура
Погода в Украине в понедельник, 1 апреля, будет без осадков и с небольшой облачностью. Столбики термометров днем достигнут максимальной отметки +24 °С.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Погода в Украине 1 апреля
Завтра в Украине будет облачное небо, осадков не ожидается.
Синоптики прогнозируют преимущественно южный ветер, 7-12 м/с, в частности, в Карпатах и в западных областях днем местами будут порывы 17-22 м/с.
Ночью температура воздуха будет +5...+10 °С, в западных областях +9...14 °С.
Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +19...+24 °С, на высокогорье Карпат и побережье морей — +14...+19 °С.
Погода на Киевщине 1 апреля
В Киевской области завтра будет небольшая облачность, осадков не предполагается.
По данным Укргидрометцентра, ожидается южный ветер скоростью 7-12 м/с.
Температура в регионе ночью будет +5...+10 °С, днем +19...+24 °С.
В Киеве ночью прогнозируют +8...+10°С, днем +21...+23°С.
Опасные гидрологические явления
В период до 2 апреля вследствие пропуска весеннего половодья в верхней части Кременчугского водохранилища возможны резкие колебания уровней воды с достижением отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий в Черкасской области.
Объявлен первый уровень опасности — желтый.
Напомним, в Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение качества воздуха. Такие погодные условия обусловлены прибытием пыли из пустыни Сахары, что в Африке.
Также, по словам народного синоптика Наталки Диденко, 1 апреля в Украине будет жарким. Температура воздуха повысится до +26 °С. Однако в некоторых областях ожидаются дожди.
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