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В Укргидрометцентре предупредили об аномальном тепле завтра — какая максимальная температура

31 марта 2024 21:02
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 1 апреля от Укргидрометцентра
Люди отдыхают в парке. Иллюстративное фото: ТиКиїв
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в понедельник, 1 апреля, будет без осадков и с небольшой облачностью. Столбики термометров днем достигнут максимальной отметки +24 °С.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 1 апреля

Завтра в Украине будет облачное небо, осадков не ожидается.

Синоптики прогнозируют преимущественно южный ветер, 7-12 м/с, в частности, в Карпатах и в западных областях днем местами будут порывы 17-22 м/с.

Ночью температура воздуха будет +5...+10 °С, в западных областях +9...14 °С.

Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +19...+24 °С, на высокогорье Карпат и побережье морей — +14...+19 °С.

погода 1 апреля
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 1 апреля

В Киевской области завтра будет небольшая облачность, осадков не предполагается.

По данным Укргидрометцентра, ожидается южный ветер скоростью 7-12 м/с.

Температура в регионе ночью будет +5...+10 °С, днем +19...+24 °С.

В Киеве ночью прогнозируют +8...+10°С, днем +21...+23°С.

Опасные гидрологические явления

В период до 2 апреля вследствие пропуска весеннего половодья в верхней части Кременчугского водохранилища возможны резкие колебания уровней воды с достижением отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий в Черкасской области.

Объявлен первый уровень опасности — желтый.

гидрологические явления 1 апреля
Гидрологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение качества воздуха. Такие погодные условия обусловлены прибытием пыли из пустыни Сахары, что в Африке.

Также, по словам народного синоптика Наталки Диденко, 1 апреля в Украине будет жарким. Температура воздуха повысится до +26 °С. Однако в некоторых областях ожидаются дожди.

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