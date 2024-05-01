Магнітні бурі в Україні сьогодні, 1 травня — прогноз астросиноптиків

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Магнітна буря у середу, 1 травня, накриє Землю. Магнітосфера планети перебуватиме у збудженому стані. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 1 травня

За останню добу на Сонці сталося шість спалахів класу М3, які не мають сильного впливу на Землю.

Очікується, що геомагнітне поле буде на активному рівні. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 1 травня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 21.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як боротися з магнітними бурями метеозалежним

Магнітні бурі можуть призвести до негативних наслідків для здоров'я метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами.

Тому, якщо ви страждаєте від головного болю, сонливості й слабкості, підвищеного або зниженого тиску чи запаморочення, дотримуйтесь таких рекомендацій:

регулярно та правильно харчуйтеся;

не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;

зменште фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуйтеся нормального режиму дня;

більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;

більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль;

висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин.

Нагадаємо, травень 2024 року розпочнеться з потужної магнітної бурі, яка вдарила ще наприкінці квітня. Також впродовж останнього місяця весни від нашого примхливого Сонця варто очікувати ще кілька геоштормів, які можуть вплинути на здоров'я людей. А щоб ваше самопочуття та настрій не постраждали від космічної погоди, варто заздалегідь підготуватися до можливих сонячних спалахів.

Раніше науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.