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Магнитные бури 1 мая — как изменится самочувствие метеозависимых

1 мая 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 1 мая — прогноз астросиноптиков
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитная буря в среду, 1 мая, накроет Землю. Магнитосфера планеты будет находиться в возбужденном состоянии. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 1 мая

За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса М3, не имеющих сильного влияния на Землю.

Ожидается, что геомагнитное поле будет на активном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 1 мая:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 21.
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Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как бороться с метеозависимым магнитными бурями

Магнитные бури могут привести к негативным последствиям для здоровья метеозависимых, людей почтенного возраста, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Поэтому, если вы страдаете от головной боли, сонливости и слабости, повышенного или пониженного давления или головокружения, следуйте таким рекомендациям:

  • регулярно и правильно питайтесь;
  • не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте нормальный режим дня;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов.

Напомним, май 2024 года начнется с мощной магнитной бури, ударившей еще в конце апреля. Также в последний месяц весны от нашего капризного Солнца стоит ожидать еще несколько геоштормов, которые могут повлиять на здоровье людей. Чтобы ваше самочувствие и настроение не пострадали от космической погоды, стоит заранее подготовиться к возможным солнечным вспышкам.

Ранее ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни.

земля
космос
Солнце
магнитные бури
головная боль

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