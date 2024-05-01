Магнитные бури в Украине сегодня, 1 мая — прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 1 мая — как изменится самочувствие метеозависимых
Магнитная буря в среду, 1 мая, накроет Землю. Магнитосфера планеты будет находиться в возбужденном состоянии. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 1 мая
За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса М3, не имеющих сильного влияния на Землю.
Ожидается, что геомагнитное поле будет на активном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 1 мая:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 21.
Как бороться с метеозависимым магнитными бурями
Магнитные бури могут привести к негативным последствиям для здоровья метеозависимых, людей почтенного возраста, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.
Поэтому, если вы страдаете от головной боли, сонливости и слабости, повышенного или пониженного давления или головокружения, следуйте таким рекомендациям:
- регулярно и правильно питайтесь;
- не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте нормальный режим дня;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий;
- высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов.
Напомним, май 2024 года начнется с мощной магнитной бури, ударившей еще в конце апреля. Также в последний месяц весны от нашего капризного Солнца стоит ожидать еще несколько геоштормов, которые могут повлиять на здоровье людей. Чтобы ваше самочувствие и настроение не пострадали от космической погоды, стоит заранее подготовиться к возможным солнечным вспышкам.
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