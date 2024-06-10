Магнітні бурі в Україні у понеділок, 10 червня — прогноз астросиноптиків

Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Магнітні бурі в понеділок, 10 червня, випробовуватимуть метеозалежних на міцність. Астросиноптики прогнозують незначну магнітну бурю, яка матиме вплив на здоров'я людей та роботу приладів. За добу сонячна активність була високою, були спалахи С і М-класу.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 10 червня

"На Землі очікується помірна магнітна буря рівня G2. Магнітна буря такої сили може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря такого рівня може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і людей із серцево-судинними захворюваннями. Тому цього дня їм слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю", — зазначили фахівці.

Упродовж доби під час високої сонячної активності зафіксували шість спалахів класу С та два — класу М, найпотужніший із яких був М1,6. Такі спалахи є середніми за потужністю.

Прогноз магнітних бур на 10 червня від Meteoagent. Фото: скриншот

"Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до сильного шторму. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з ймовірністю спалаху класу X", — попереджають астросиноптики.

Сонячна активність на 10 червня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 40%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%

Кількість сонячних плям — 48.

Жінка страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Що робити, щоб не потрапити під негативний вплив магнітних бур

Магнітні бурі можуть шкодити здоров'ю метеозалежних людей, тому прогнози сонячної активності допомагають підготуватися. Симптоми включають головний біль, мігрень, запаморочення, розлади сну, зміни настрою, порушення пам'яті та концентрації, збудження, тривогу та роздратування.

Ось кілька рекомендацій, які допоможуть вберегтися від нещадного впливу магнітних бур:

зменшіть фізичне та психоемоційне навантаження;

більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль;

не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;

дотримуйтеся нормального режиму дня;

регулярно та правильно харчуйтеся;

більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;

висипайтеся — слід спати не менше 7-8 годин.

Нагадаємо, що є детальний прогноз магнітних бур на червень 2024 року. Це допоможе попередити небезпечні дати для метеозалежних.

Також нещодавно синоптики Всесвітньої метеорологічної організації попередили про новий кліматичний феномен в кінці 2024 року. Відомо, яким чином він вплине на погоду.