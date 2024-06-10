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Магнитные бури 10 июня — метеозависимых предупреждают о сильном солнечном шторме

10 июня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине в понедельник, 10 июня — прогноз астросиноптиков
Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури в понедельник, 10 июня, будут испытывать метеозависимых на прочность. Астросиноптики прогнозируют незначительную магнитную бурю, которая повлияет на здоровье людей и работу приборов. За сутки солнечная активность была высокой, были вспышки С и М-класса.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 10 июня

"На Земле ожидается умеренная магнитная буря уровня G2. Магнитная буря такой силы может быть причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря такого уровня может повлиять на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в этот день им следует уделить особое внимание своему здоровью", — отметили специалисты.

В течение суток во время высокой солнечной активности зафиксировали шесть вспышек класса С и два — класса М, наиболее мощной из которых была М1,6. Такие вспышки средние по мощности.

Ждать ли магнитную бурю в понедельник, 10 июня
Прогноз магнитных бурь на 10 июня от Meteoagent. Фото: скриншот

"Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до сильного шторма. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с вероятностью вспышки класса X", — предупреждают астросиноптики.

Солнечная активность на 10 июня:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 40%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
  • Количество солнечных пятен — 48.
Чем опасны магнитные бури
Женщина страдает от головной боли. Фото: freepik.com

Что делать, чтобы не попасть под негативное влияние магнитных бурь

Магнитные бури могут вредить здоровью метеозависимых людей, поэтому прогнозы солнечной активности помогают подготовиться. Симптомы включают головную боль, мигрень, головокружение, расстройства сна, изменение настроения, нарушение памяти и концентрации, возбуждение, тревогу и раздражение.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут уберечься от беспощадного воздействия магнитных бурь:

  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
  • соблюдайте нормальный режим дня;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
  • высыпайтесь — нужно спать не менее 7-8 часов.

Напомним, что есть подробный прогноз магнитных бурь на июнь 2024 года. Это поможет предупредить опасные даты для метеозависимых.

Также недавно синоптики Всемирной метеорологической организации предупредили о новом климатическом феномене в конце 2024 года. Известно, как он повлияет на погоду.

космос
погода
Солнце
метеозависимость
магнитные бури
головная боль
здоровье

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