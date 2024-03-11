Магнітні бурі сьогодні 11 березня - чи варто турбуватися метеозависимим

Дівчина страждає від головного болю. Фото: Freepik

Магнітні бурі сьогодні, 11 березня, не турбуватимуть українців. Втім, магнітосфера Землі опинилася у стані підвищеної активності. Протягом останніх 24 годин активність Сонця була середньому рівні, у своїй зафіксовано шість сонячних спалахів класу М.

Про це повідомило видання Meteoprog.

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Магнітні бурі 11 березня

Найпотужнішим із сонячних спалахів був спалах класу М1, який надає мінімальний вплив на організм людини.

"Очікується, що в понеділок, 11 березня, геомагнітне поле буде на нестабільному рівні. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу", — йдеться у повідомленні.

Сонячна активність 11 березня

Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%.

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.

Кількість сонячних плям — 26.

Дівчина страждає на мігрень. Фото: Freepik

Як врятуватися від впливу магнітних бурь

Магнітні бурі можуть негативно впливати на людське здоров'я. Інформування про майбутні магнітні бурі сприяє запобіганню ризикам розвитку інфарктів та інсультів у періоди, коли очікуються ці сонячні події. Щоб уникнути розладів організму через вплив магнітних бур, рекомендується вжити наступних профілактичних заходів:

Знизьте стресові навантаження перед настанням або під час магнітних бурь, проводячи більше часу на свіжому повітрі.

Уникайте надмірного споживання кофеїну, енергетиків та алкоголю. Забезпечте себе потрібними ліками.

Перевагу віддавайте воді та трав'яним чаям замість вищезгаданих напоїв.

Скоротіть вживання жирної, смаженої та гострої їжі, замінивши її сезонними фруктами, овочами та зеленню.

Для покращення якості сну та полегшення засинання приймайте контрастний душ перед відходом до сну.

Нагадаємо, нещодавно на Сонці було зафіксовано два сильні спалахи. Астрономи віднесли її до найпотужнішої категорії Х.

Раніше вчені знайшли в метеориті, що впав на Землю, позаземні білки й пил старший за Сонце.