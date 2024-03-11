Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Магнитные бури 11 марта — какие угрозы готовит космос для метеозависимых arrow

Магнитные бури 11 марта — какие угрозы готовит космос для метеозависимых

11 марта 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня 11 марта - стоит ли беспокоиться метеозависиым
Девушка страдает от головной боли. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури сегодня, 11 марта не будут беспокоить украинцев. Впрочем, магнитосфера Земли оказалась в состоянии повышенной активности. В течение последних 24 часов активность Солнца была на среднем уровне, при этом зафиксировано шесть солнечных вспышек класса М. 

Об этом сообщило издание Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 11 марта

Самой мощной из солнечных вспышек была вспышка класса М1, которая оказывает минимальное воздействие на организм человека.

"Ожидается, что в понедельник, 11 марта, геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса", — говорится в сообщении.

Солнечная активность 11 марта

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.
  • Количество солнечных пятен — 26.
Мигрень
Девушка страдает мигренью. Фото: Freepik

Как спастись от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут негативно сказываться на человеческом здоровье. Информирование о предстоящих магнитных бурях способствует предотвращению рисков развития инфарктов и инсультов в периоды, когда ожидаются эти солнечные события. Чтобы избежать расстройств организма из-за воздействия магнитных бурь, рекомендуется принять следующие профилактические меры:

  • Снизьте стрессовые нагрузки перед наступлением или во время магнитных бурь, проводя больше времени на свежем воздухе. 
  • Избегайте чрезмерного потребления кофеина, энергетиков и алкоголя. Обеспечьте себя необходимыми лекарствами. 
  • Предпочтение отдавайте воде и травяным чаям взамен вышеупомянутых напитков. 
  • Сократите употребление жирной, жареной и острой еды, заменив ее сезонными фруктами, овощами и зеленью. 
  • Для улучшения качества сна и облегчения засыпания принимайте контрастный душ перед отходом ко сну.

Напомним, недавно на Солнце были зафиксированы две сильные вспышки. Астрономы отнесли ее к мощнейшей категории Х.

Ранее ученые нашли в упавшем на Землю метеорите внеземные белки и пыль старше Солнца.

погода
украинцы
космос
Солнце
магнитные бури
Астрология
звезды
метеозависимость

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса