Магнитные бури сегодня 11 марта - стоит ли беспокоиться метеозависиым

Магнитные бури 11 марта — какие угрозы готовит космос для метеозависимых
Магнитные бури сегодня, 11 марта не будут беспокоить украинцев. Впрочем, магнитосфера Земли оказалась в состоянии повышенной активности. В течение последних 24 часов активность Солнца была на среднем уровне, при этом зафиксировано шесть солнечных вспышек класса М.
Об этом сообщило издание Meteoprog.
Магнитные бури 11 марта
Самой мощной из солнечных вспышек была вспышка класса М1, которая оказывает минимальное воздействие на организм человека.
"Ожидается, что в понедельник, 11 марта, геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса", — говорится в сообщении.
Солнечная активность 11 марта
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.
- Количество солнечных пятен — 26.
Как спастись от воздействия магнитных бурь
Магнитные бури могут негативно сказываться на человеческом здоровье. Информирование о предстоящих магнитных бурях способствует предотвращению рисков развития инфарктов и инсультов в периоды, когда ожидаются эти солнечные события. Чтобы избежать расстройств организма из-за воздействия магнитных бурь, рекомендуется принять следующие профилактические меры:
- Снизьте стрессовые нагрузки перед наступлением или во время магнитных бурь, проводя больше времени на свежем воздухе.
- Избегайте чрезмерного потребления кофеина, энергетиков и алкоголя. Обеспечьте себя необходимыми лекарствами.
- Предпочтение отдавайте воде и травяным чаям взамен вышеупомянутых напитков.
- Сократите употребление жирной, жареной и острой еды, заменив ее сезонными фруктами, овощами и зеленью.
- Для улучшения качества сна и облегчения засыпания принимайте контрастный душ перед отходом ко сну.
Напомним, недавно на Солнце были зафиксированы две сильные вспышки. Астрономы отнесли ее к мощнейшей категории Х.
Ранее ученые нашли в упавшем на Землю метеорите внеземные белки и пыль старше Солнца.
Читайте Новини.LIVE!