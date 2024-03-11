Магнитные бури сегодня 11 марта - стоит ли беспокоиться метеозависиым

Девушка страдает от головной боли. Фото: Freepik

Магнитные бури сегодня, 11 марта не будут беспокоить украинцев. Впрочем, магнитосфера Земли оказалась в состоянии повышенной активности. В течение последних 24 часов активность Солнца была на среднем уровне, при этом зафиксировано шесть солнечных вспышек класса М.

Об этом сообщило издание Meteoprog.

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Магнитные бури 11 марта

Самой мощной из солнечных вспышек была вспышка класса М1, которая оказывает минимальное воздействие на организм человека.

"Ожидается, что в понедельник, 11 марта, геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса", — говорится в сообщении.

Солнечная активность 11 марта

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.

Количество солнечных пятен — 26.

Девушка страдает мигренью. Фото: Freepik

Как спастись от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут негативно сказываться на человеческом здоровье. Информирование о предстоящих магнитных бурях способствует предотвращению рисков развития инфарктов и инсультов в периоды, когда ожидаются эти солнечные события. Чтобы избежать расстройств организма из-за воздействия магнитных бурь, рекомендуется принять следующие профилактические меры:

Снизьте стрессовые нагрузки перед наступлением или во время магнитных бурь, проводя больше времени на свежем воздухе.

Избегайте чрезмерного потребления кофеина, энергетиков и алкоголя. Обеспечьте себя необходимыми лекарствами.

Предпочтение отдавайте воде и травяным чаям взамен вышеупомянутых напитков.

Сократите употребление жирной, жареной и острой еды, заменив ее сезонными фруктами, овощами и зеленью.

Для улучшения качества сна и облегчения засыпания принимайте контрастный душ перед отходом ко сну.

Напомним, недавно на Солнце были зафиксированы две сильные вспышки. Астрономы отнесли ее к мощнейшей категории Х.

Ранее ученые нашли в упавшем на Землю метеорите внеземные белки и пыль старше Солнца.