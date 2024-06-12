В Україні 12 червня магнітних бур не очікується

Напад мігрені у чоловіка через магнітну бурю. Джерело: freepik

Магнітні бурі 12 червня суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу С і один спалах класу М9,4.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 12 червня

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М9,4 може спровокувати незначний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Можливо, в середу геомагнітне поле буде коливатися від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 12 червня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;

Кількість сонячних плям — 34.

Напад мігрені у дівчини через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik

Як захиститись від магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людини. Головними симптомами негативного впливу магнітних бур є головний біль, мігрень, запаморочення, розлади сну, зміни настрою, порушення пам'яті та концентрації, збудження, тривогу та роздратування.

Ось кілька рекомендацій, які допоможуть вберегтися від їхнього нещадного впливу:

варто зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;

не зловживати кофеїном, не палити та не пити алкоголь;

дотримуватися нормального режиму дня;

регулярно та правильно харчуватися;

більше гуляти та отримувати хороші емоції;

висипатися — слід спати не менше 7-8 годин.

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