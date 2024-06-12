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Магнітні бурі 12 червня — метеозалежним варто остерігатися

12 червня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
В Україні 12 червня магнітних бур не очікується
Напад мігрені у чоловіка через магнітну бурю. Джерело: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі 12 червня суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу С і один спалах класу М9,4.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 12 червня

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М9,4 може спровокувати незначний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Можливо, в середу геомагнітне поле буде коливатися від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 12 червня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;
  • Кількість сонячних плям — 34.
Магнітні бурі 12 червня
Напад мігрені у дівчини через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik

Як захиститись від магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людини. Головними симптомами негативного впливу магнітних бур є головний біль, мігрень, запаморочення, розлади сну, зміни настрою, порушення пам'яті та концентрації, збудження, тривогу та роздратування.

Ось кілька рекомендацій, які допоможуть вберегтися від їхнього нещадного впливу:

  • варто зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
  • не зловживати кофеїном, не палити та не пити алкоголь;
  • дотримуватися нормального режиму дня;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • більше гуляти та отримувати хороші емоції;
  • висипатися — слід спати не менше 7-8 годин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Землі наближається гігантський астероїд 2024 CR9 розміром з три футбольних поля. Він пройде на відносно близькій, але безпечній відстані від нашої планети.

Водночас компанія SpaceX Ілона Маска запустила у четвертий випробувальний політ космічний корабель Starship — найважчий зореліт в історії космонавтики.

негода
Україна
погода
Земля
Сонце
магнітні бурі
здоров'я

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