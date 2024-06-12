В Україні 12 червня магнітних бур не очікується

Магнітні бурі 12 червня — метеозалежним варто остерігатися
Магнітні бурі 12 червня суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу С і один спалах класу М9,4.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 12 червня
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М9,4 може спровокувати незначний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Можливо, в середу геомагнітне поле буде коливатися від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 12 червня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;
- Кількість сонячних плям — 34.
Як захиститись від магнітних бур
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людини. Головними симптомами негативного впливу магнітних бур є головний біль, мігрень, запаморочення, розлади сну, зміни настрою, порушення пам'яті та концентрації, збудження, тривогу та роздратування.
Ось кілька рекомендацій, які допоможуть вберегтися від їхнього нещадного впливу:
- варто зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
- не зловживати кофеїном, не палити та не пити алкоголь;
- дотримуватися нормального режиму дня;
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше гуляти та отримувати хороші емоції;
- висипатися — слід спати не менше 7-8 годин.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Землі наближається гігантський астероїд 2024 CR9 розміром з три футбольних поля. Він пройде на відносно близькій, але безпечній відстані від нашої планети.
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