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Магнитные бури 12 июня — метеозависимым следует остерегаться

12 июня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
В Украине 12 июня магнитных бурь не ожидается
Приступ мигрени у мужчины из-за магнитной бури. Источник: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури 12 июня значительных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. На Солнце произошли две вспышки класса С и одна вспышка класса М9,4.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 12 июня

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М9,4 может спровоцировать незначительный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Возможно, в среду геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 12 июня:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
  • Количество солнечных пятен — 34.
Магнитные бури 12 июня
Приступ мигрени у девушки из-за магнитной бури. Фото иллюстративный: freepik

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье человека. Главными симптомами негативного воздействия магнитных бурь являются головные боли, мигрень, головокружение, расстройства сна, изменения настроения, нарушения памяти и концентрации, возбуждение, тревога и раздражение.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут уберечься от их беспощадного воздействия:

  • следует уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • не злоупотреблять кофеином, не курить и не пить алкоголь;
  • соблюдать нормальный режим дня;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • высыпаться — следует спать не менее 7-8 часов.

Напомним, ранее стало известно, что к Земле приближается гигантский астероид 2024 CR9 размером в три футбольных поля. Он пройдет на относительно близком, но безопасном расстоянии от нашей планеты.

В то же время компания SpaceX Илона Маска запустила в четвертый испытательный полет космический корабль Starship — самый тяжелый звездолет в истории космонавтики.

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