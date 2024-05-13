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Магнітні бурі 13 травня — Землю знову накриє сильний шторм

13 травня 2024 04:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Магнітні бурі в Україні в понеділок, 13 травня — прогноз астросиноптиків
Дівчина страждає від головного болю. Фото: Pexels
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у понеділок, 13 травня, знову очікується сильна магнітна буря. Магнітосфера Землі перебуватиме у значному збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 13 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на дуже високому рівні. За останню добу на Сонці сталося вісім спалахів класу Х5, що впливають на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на рівні сильного шторму. Водночас сонячна активність буде високою.

до чого готуватися метеозалежним 13 травня
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Pixabay

Сонячна активність на 13 травня

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 35%;
  • імовірність великого геомагнітного шторму — 55%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 95%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 75%;
  • кількість сонячних плям — 84.

Як уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я

Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що їм передують. Для уникнення негативного впливу на здоров'я варто:

  • знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
  • проводити більше часу на свіжому повітрі;
  • заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;
  • прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай;
  • зменшити споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • прийняти перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.
Яка загроза з космосу 13 травня
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: medium.com

Нагадаємо, 10 травня у небі над низкою областей України помітили північне сяйво.

Також ми писали, що за такими явищами може стояти потужна магнітна буря, яка сталася ще наприкінці квітня. 

погода
космос
магнітні бурі
головний біль
Земля

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