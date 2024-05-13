Магнитные бури в Украине в понедельник, 13 мая - прогноз астросиноптиков

Девушка страдает от головных болей. Фото: Pexels

В Украине в понедельник, 13 мая, снова ожидается сильная магнитная буря. Магнитосфера Земли будет в значительном возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 13 мая

За последние 24 часа солнечная активность была на очень высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса Х5, которые влияют на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет на уровне сильного шторма. В то же время, солнечная активность будет высокой.

Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: Pixabay

Солнечная активность на 13 мая

Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 55%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 95%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 75%;

количество солнечных пятен — 84.

Как избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья

Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в предшествующие им дни. Во избежание негативного влияния на здоровье следует:

снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;

проводить больше времени на свежем воздухе;

предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;

прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай;

уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: medium.com

Напомним, 10 мая в небе над рядом областей Украины заметили северное сияние.

Также мы писали, что за такими явлениями может стоять мощная магнитная буря, которая произошла еще в конце апреля.