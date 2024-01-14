Магнітні бурі сьогодні — 14.01.2024

Жінці болить голова. Ілюстративне фото: pexels

Українцям сьогодні, 14 січня, не варто очікувати суттєвих магнітних бур. В цей день геомагнітне поле поле перебуватиме на спокійному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 14 січня

Зазначається, що впродовж останніх 24 годин сонячна активність знаходилась на помірному рівні. Протягом доби на Сонці відбулося 12 спалахів класу М, максимальний його спалах — М1. Тому такі явища майже не впливають на Землю.

Також сонячна активність, швидше за все, буде низькою з можливістю спалахів класу М.

Сонячна активність на 14 січня

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 68.

Як застерегти себе від негативного впливу магнітних бур

Відомо, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я та самопочуття людини. Тому необхідно знати про стан магнітних бур, аби контролювати фактори ризику інсультів та інфарктів в ті дні, коли можуть бути ці явища.

Жінці болить голова. Ілюстративне фото: pexels

Тому, щоб уникнути наслідків магнітних бур, краще дотримуватись таких порад:

обмежити споживання гострої, жирної та смаженої їжі;

не вживати алкоголь, каву або енергетичні напої;

варто більше їсти фруктів та овочів;

намагайтеся уникати стресів та конфліктів;

лягайте раніше спати;

перебувайте більше часу на свіжому повітрі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у суботу, 13 січня, суттєвих магнітних бур не очікувалось. Нещодавні спалахи на Сонці не несуть загрози Землі, тому зараз магнітосфера Землі перебуває переважно в спокійному стані.