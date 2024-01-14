Магнитные бури сегодня — 14.01.2024

Женщине болит голова. Иллюстративное фото: pexels

Украинцам сегодня, 14 января, не стоит ожидать существенных магнитных бурь. В этот день геомагнитное поле будет находиться на спокойном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 14 января

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность находилась на умеренном уровне. В течение суток на Солнце произошло 12 вспышек класса М, максимальная его вспышка — М1. Поэтому такие явления почти не влияют на Землю.

Также солнечная активность, скорее всего, будет низкой с возможностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 14 января

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 68.

Как обезопасить себя от негативного воздействия магнитных бурь

Известно, что магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье и самочувствие человека. Поэтому необходимо знать состояние магнитных бурь, чтобы контролировать факторы риска инсультов и инфарктов в те дни, когда могут быть эти явления.

Женщине болит голова. Иллюстративное фото: pexels

Поэтому, чтобы избежать последствий магнитных бурь, лучше следовать таким советам:

ограничить потребление острой, жирной и жареной пищи;

не употреблять алкоголь, кофе или энергетические напитки;

следует есть больше фруктов и овощей;

старайтесь избегать стрессов и конфликтов;

ложитесь раньше спать;

находитесь больше времени на открытом воздухе.

Напомним, ранее мы писали, что в субботу, 13 января, существенных магнитных бурь не ожидалось. Недавние вспышки на Солнце не несут угрозы Земле, поэтому сейчас магнитосфера Земли находится преимущественно в спокойном состоянии.