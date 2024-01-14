Магнитные бури сегодня — 14.01.2024

Магнитные бури 14 января — есть ли угроза для украинцев
Украинцам сегодня, 14 января, не стоит ожидать существенных магнитных бурь. В этот день геомагнитное поле будет находиться на спокойном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 14 января
Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность находилась на умеренном уровне. В течение суток на Солнце произошло 12 вспышек класса М, максимальная его вспышка — М1. Поэтому такие явления почти не влияют на Землю.
Также солнечная активность, скорее всего, будет низкой с возможностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 14 января
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
- Количество солнечных пятен — 68.
Как обезопасить себя от негативного воздействия магнитных бурь
Известно, что магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье и самочувствие человека. Поэтому необходимо знать состояние магнитных бурь, чтобы контролировать факторы риска инсультов и инфарктов в те дни, когда могут быть эти явления.
Поэтому, чтобы избежать последствий магнитных бурь, лучше следовать таким советам:
- ограничить потребление острой, жирной и жареной пищи;
- не употреблять алкоголь, кофе или энергетические напитки;
- следует есть больше фруктов и овощей;
- старайтесь избегать стрессов и конфликтов;
- ложитесь раньше спать;
- находитесь больше времени на открытом воздухе.
Напомним, ранее мы писали, что в субботу, 13 января, существенных магнитных бурь не ожидалось. Недавние вспышки на Солнце не несут угрозы Земле, поэтому сейчас магнитосфера Земли находится преимущественно в спокойном состоянии.
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