Магнітні бурі сьогодні — 13.01.2024

Хлопець страждає від головного болю. Фото ілюстративне: freepik

У суботу, 13 січня, суттєвих магнітних бур не очікується. Нещодавні спалахи на Сонці не несуть загрози Землі, тому зараз магнітосфера Землі перебуває переважно в спокійному стані.

Про це повідомляє сайт Meteoprog.

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Магнітні бурі 13 січня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Останньої доби на Сонці сталося дев'ять спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М1. Такі спалахи практично ніяк не впливають на Землю.

Сонячна активність на 13 січня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 72.

Як уникнути негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі дають можливість контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Аби уникнути наслідків для здоров'я від впливу магнітних буревіїв, дотримуйтеся наступних рекомендацій:

лягайте спати варто о 22:00 і прокидайтесь о 6:00-7:00 ранку;

дотримуйтесь чіткого режиму харчування — обід має бути між 12:00 та 14:00;

не зловживайте кавою — три порції на день буде забагато;

починайте свій день з 10-хвилинної зарядки та займайтеся спортом хоча б 1-2 рази на тиждень;

зменште фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуйтесь здорового режиму дня;

приділяйте більше часу відпочинку та відмовтеся від виснажливих справ.

Нагадаємо, що 12 січня, українцям не варто непокоїтися щодо магнітних бур. Магнітосфера Землі в цілому перебуває переважно в спокійному стані.