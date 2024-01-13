Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Магнітні бурі у суботу 13 січня — чого варто боятися українцям arrow

Магнітні бурі у суботу 13 січня — чого варто боятися українцям

13 січня 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні — 13.01.2024
Хлопець страждає від головного болю. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У суботу, 13 січня, суттєвих магнітних бур не очікується. Нещодавні спалахи на Сонці не несуть загрози Землі, тому зараз магнітосфера Землі перебуває переважно в спокійному стані. 

Про це повідомляє сайт Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 13 січня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Останньої доби на Сонці сталося дев'ять спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М1. Такі спалахи практично ніяк не впливають на Землю.

Сонячна активність на 13 січня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
  • Кількість сонячних плям — 72.

Як уникнути негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі дають можливість контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Аби уникнути наслідків для здоров'я від впливу магнітних буревіїв, дотримуйтеся наступних рекомендацій:

  • лягайте спати варто о 22:00 і прокидайтесь о 6:00-7:00 ранку;
  • дотримуйтесь чіткого режиму харчування — обід має бути між 12:00 та 14:00;
  • не зловживайте кавою — три порції на день буде забагато;
  • починайте свій день з 10-хвилинної зарядки та займайтеся спортом хоча б 1-2 рази на тиждень;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтесь здорового режиму дня;
  • приділяйте більше часу відпочинку та відмовтеся від виснажливих справ.

Нагадаємо, що 12 січня, українцям не варто непокоїтися щодо магнітних бур. Магнітосфера Землі в цілому перебуває переважно в спокійному стані. 

погода
Сонце
магнітні бурі
головний біль
прогноз погоди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі