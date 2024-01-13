Магнітні бурі сьогодні — 13.01.2024

Магнітні бурі у суботу 13 січня — чого варто боятися українцям
У суботу, 13 січня, суттєвих магнітних бур не очікується. Нещодавні спалахи на Сонці не несуть загрози Землі, тому зараз магнітосфера Землі перебуває переважно в спокійному стані.
Про це повідомляє сайт Meteoprog.
Магнітні бурі 13 січня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
Останньої доби на Сонці сталося дев'ять спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М1. Такі спалахи практично ніяк не впливають на Землю.
Сонячна активність на 13 січня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
- Кількість сонячних плям — 72.
Як уникнути негативного впливу магнітних бур
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі дають можливість контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Аби уникнути наслідків для здоров'я від впливу магнітних буревіїв, дотримуйтеся наступних рекомендацій:
- лягайте спати варто о 22:00 і прокидайтесь о 6:00-7:00 ранку;
- дотримуйтесь чіткого режиму харчування — обід має бути між 12:00 та 14:00;
- не зловживайте кавою — три порції на день буде забагато;
- починайте свій день з 10-хвилинної зарядки та займайтеся спортом хоча б 1-2 рази на тиждень;
- зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуйтесь здорового режиму дня;
- приділяйте більше часу відпочинку та відмовтеся від виснажливих справ.
Нагадаємо, що 12 січня, українцям не варто непокоїтися щодо магнітних бур. Магнітосфера Землі в цілому перебуває переважно в спокійному стані.
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