Магнитные бури сегодня — 13.01.2024

Магнитные бури в субботу 13 января — чего стоит бояться украинцам
В субботу, 13 января, существенных магнитных бурь не ожидается. Недавние вспышки на Солнце не несут угрозу Земле, поэтому сейчас магнитосфера Земли находится преимущественно в спокойном состоянии.
Об этом сообщает сайт Meteoprog.
Магнитные бури 13 января
За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
В последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М1. Такие вспышки практически никак не влияют на Землю.
Солнечная активность на 13 января
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
- Количество солнечных пятен — 72.
Как избежать негативного воздействия магнитных бурь
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях позволяют контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Чтобы избежать последствий для здоровья от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации :
- ложитесь спать в 22:00 и просыпайтесь в 6:00-7:00 утра;
- соблюдайте четкий режим питания — обед должен быть между 12:00 и 14:00;
- не злоупотребляйте кофе — три порции в день будет многовато;
- начинайте свой день с 10-минутной зарядки и занимайтесь спортом хотя бы 1-2 раза в неделю;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте здоровый режим дня;
- уделяйте больше времени отдыху и откажитесь от изнурительных дел.
Напомним, что 12 января, украинцам не стоит беспокоиться по поводу магнитных бурь. Магнитосфера Земли в целом находится в основном в спокойном состоянии.
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