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Магнитные бури в субботу 13 января — чего стоит бояться украинцам

13 января 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня — 13.01.2024
Парень страдает от головных болей. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В субботу, 13 января, существенных магнитных бурь не ожидается. Недавние вспышки на Солнце не несут угрозу Земле, поэтому сейчас магнитосфера Земли находится преимущественно в спокойном состоянии.

Об этом сообщает сайт Meteoprog.

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За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

В последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М1. Такие вспышки практически никак не влияют на Землю.

Солнечная активность на 13 января

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
  • Количество солнечных пятен — 72.

Как избежать негативного воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях позволяют контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы избежать последствий для здоровья от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации :

  • ложитесь спать в 22:00 и просыпайтесь в 6:00-7:00 утра;
  • соблюдайте четкий режим питания — обед должен быть между 12:00 и 14:00;
  • не злоупотребляйте кофе — три порции в день будет многовато;
  • начинайте свой день с 10-минутной зарядки и занимайтесь спортом хотя бы 1-2 раза в неделю;
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте здоровый режим дня;
  • уделяйте больше времени отдыху и откажитесь от изнурительных дел.

Напомним, что 12 января, украинцам не стоит беспокоиться по поводу магнитных бурь. Магнитосфера Земли в целом находится в основном в спокойном состоянии.

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магнитные бури
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