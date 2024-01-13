Магнитные бури сегодня — 13.01.2024

Парень страдает от головных болей. Фото иллюстративное: freepik

В субботу, 13 января, существенных магнитных бурь не ожидается. Недавние вспышки на Солнце не несут угрозу Земле, поэтому сейчас магнитосфера Земли находится преимущественно в спокойном состоянии.

Об этом сообщает сайт Meteoprog.

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Магнитные бури 13 января

За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

В последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М1. Такие вспышки практически никак не влияют на Землю.

Солнечная активность на 13 января

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 72.

Как избежать негативного воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях позволяют контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы избежать последствий для здоровья от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации :

ложитесь спать в 22:00 и просыпайтесь в 6:00-7:00 утра;

соблюдайте четкий режим питания — обед должен быть между 12:00 и 14:00;

не злоупотребляйте кофе — три порции в день будет многовато;

начинайте свой день с 10-минутной зарядки и занимайтесь спортом хотя бы 1-2 раза в неделю;

уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдайте здоровый режим дня;

уделяйте больше времени отдыху и откажитесь от изнурительных дел.

Напомним, что 12 января, украинцам не стоит беспокоиться по поводу магнитных бурь. Магнитосфера Земли в целом находится в основном в спокойном состоянии.