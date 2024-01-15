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Магнітні бурі 15 січня — чого очікувати українцям

15 січня 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 15 січня
Жінка відчуває головний біль. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 15 січня, українцям не варто очікувати суттєвих магнітних бур. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 15 січня

За останню добу на Сонці сталося 12 спалахів класу С, максимальний був — С2.7. Вони практично не впливають на Землю.

Очікується, що геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність, швидше за все, буде низькою з імовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 61.

Щоб уникнути негативних наслідків магнітних бур та не страждати від симптомів, лікарі рекомендують:

  • відмовитись від надмірних фізичних навантажень, однак легка активність чи прогулянка піде вам на користь;
  • відмовитись від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, а замість них більше пити воду, зелений чай та компоти;
  • зменшити споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • проводити більше часу на свіжому повітрі, якщо немає такої можливості, провітрюйте час від часу приміщення, в якому перебуваєте;
  • прийняти перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, фахівці запевняють, що у перший місяць 2024 року не варто очікувати частих та серйозних спалахів на Сонці. Та все ж кілька магнітних бур вдарять і можуть позначитися на самопочутті та здоров'ї метеозалежних і людей з хронічними хворобами. Тож, до таких днів варто завчасно підготуватися. 

погода
українці
Сонце
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Україна
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метеозалежність

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