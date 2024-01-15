Магнітні бурі сьогодні, 15 січня

Магнітні бурі 15 січня — чого очікувати українцям
Сьогодні, 15 січня, українцям не варто очікувати суттєвих магнітних бур. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 15 січня
За останню добу на Сонці сталося 12 спалахів класу С, максимальний був — С2.7. Вони практично не впливають на Землю.
Очікується, що геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність, швидше за все, буде низькою з імовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 61.
Щоб уникнути негативних наслідків магнітних бур та не страждати від симптомів, лікарі рекомендують:
- відмовитись від надмірних фізичних навантажень, однак легка активність чи прогулянка піде вам на користь;
- відмовитись від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, а замість них більше пити воду, зелений чай та компоти;
- зменшити споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
- проводити більше часу на свіжому повітрі, якщо немає такої можливості, провітрюйте час від часу приміщення, в якому перебуваєте;
- прийняти перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.
Нагадаємо, фахівці запевняють, що у перший місяць 2024 року не варто очікувати частих та серйозних спалахів на Сонці. Та все ж кілька магнітних бур вдарять і можуть позначитися на самопочутті та здоров'ї метеозалежних і людей з хронічними хворобами. Тож, до таких днів варто завчасно підготуватися.
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