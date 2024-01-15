Магнитные бури сегодня, 15 января

Женщина чувствует головную боль. Фото: Pexels

Сегодня, 15 января, украинцам не стоит ожидать существенных магнитных бурь. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 15 января

За последние сутки на Солнце произошло 12 вспышек класса С, максимальная была — С2.7. Они практически не влияют на Землю.

Ожидается, что геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность, скорее всего, будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 61.

Чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь и не страдать от симптомов, врачи рекомендуют:

отказаться от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;

отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пить воду, зеленый чай и компоты;

уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

проводить больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находится;

принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, специалисты уверяют, что в первый месяц 2024 года не стоит ожидать частых и серьезных вспышек на Солнце. И все же несколько магнитных бурь ударят и могут сказаться на самочувствии и здоровье метеозависимых людей с хроническими болезнями. Так что к таким дням стоит заранее подготовиться.