Магнитные бури сегодня, 15 января

Магнитные бури 15 января — чего ждать украинцам
Сегодня, 15 января, украинцам не стоит ожидать существенных магнитных бурь. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 15 января
За последние сутки на Солнце произошло 12 вспышек класса С, максимальная была — С2.7. Они практически не влияют на Землю.
Ожидается, что геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность, скорее всего, будет низкой с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 61.
Чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь и не страдать от симптомов, врачи рекомендуют:
- отказаться от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;
- отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пить воду, зеленый чай и компоты;
- уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- проводить больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находится;
- принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.
Напомним, специалисты уверяют, что в первый месяц 2024 года не стоит ожидать частых и серьезных вспышек на Солнце. И все же несколько магнитных бурь ударят и могут сказаться на самочувствии и здоровье метеозависимых людей с хроническими болезнями. Так что к таким дням стоит заранее подготовиться.
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