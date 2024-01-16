Магнітні бурі сьогодні, 16 січня

Жінка відчуває головний біль. Ілюстративне фото: Pexels

В Україні сьогодні, 16 січня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 16 січня

Зазначається, що протягом доби на Сонці відбулося 12 спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С9. Однак, ці спалахи практично не впливають на Землю.

Передбачається, що у вівторок, 16 січня, геомагнітне поле буде спокійного рівня. Також сонячна активність, швидше за все, буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 16 січня

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 68.

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть чинити негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Декілька порад, яких варто дотримуватися, щоб уникнути негативних наслідків від магнітних бур:

знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;

проводити більше часу на свіжому повітрі;

заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;

прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай;

зменшити споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

прийняти перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, 15 січня суттєвих магнітних бур не очікувалось. В цей день геомагнітне поле перебувало на спокійному рівні.