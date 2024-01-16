Магнітні бурі сьогодні, 16 січня

Магнітні бурі 16 січня — яка загроза існує для українців
В Україні сьогодні, 16 січня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 16 січня
Зазначається, що протягом доби на Сонці відбулося 12 спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С9. Однак, ці спалахи практично не впливають на Землю.
Передбачається, що у вівторок, 16 січня, геомагнітне поле буде спокійного рівня. Також сонячна активність, швидше за все, буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 16 січня
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
- Кількість сонячних плям — 68.
Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур
Магнітні бурі можуть чинити негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Декілька порад, яких варто дотримуватися, щоб уникнути негативних наслідків від магнітних бур:
- знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
- проводити більше часу на свіжому повітрі;
- заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;
- прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай;
- зменшити споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
- прийняти перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.
Нагадаємо, 15 січня суттєвих магнітних бур не очікувалось. В цей день геомагнітне поле перебувало на спокійному рівні.
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