Магнитные бури сегодня, 16 января

Женщина чувствует головную боль. Иллюстративное фото: Pexels

В Украине сегодня, 16 января, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 16 января

Отмечается, что в течение суток на Солнце произошло 12 вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С9. Однако эти вспышки практически не влияют на Землю.

Предполагается, что во вторник, 16 января геомагнитное поле будет спокойного уровня. Также солнечная активность, скорее всего, будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 16 января

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 68.

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Несколько советов, которых следует придерживаться, чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь:

снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;

проводить больше времени на свежем воздухе;

предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;

прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай;

уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, 15 января, существенных магнитных бурь не ожидалось. В этот день геомагнитное поле находилось на спокойном уровне.