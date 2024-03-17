Магнітні бурі 17 березня — кому загрожує реальна небезпека з космосу

Дівчина страждає від головного болю. Джерело: freepik

В Україні у неділю, 17 березня, магнітної бурі не очікується. При цьому варто зазначити, що магнітосфера Землі перебуває в передзбудженому стані. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 17 березня

За останню добу на Сонці сталося чотири спалахи класу С, максимальним з яких був спалах С6. Такі спалахи не впливають на людський організм.

Очікується, що в неділю, 17 березня, геомагнітне поле перебуватиме на нестабільному рівні. Сонячна активність буде дуже низькою з невеликою ймовірністю спалахів С-класу.

Сонячна активність на 17 березня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 13.

У чоловіка болить голова. Ілюстративне фото: pixabay

Як протистояти негативному впливу магнітних бур

Магнітні бурі несуть негативний вплив на людське здоров'я. Тому аби уникнути розладів організму через їхню шкоду, рекомендується вжити таких профілактичних заходів:

не вживати жирного, смаженого та гострого, включивши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень;

гуляти на вулиці, а якщо не виходить — регулярно провітрюйте приміщення;

уникати інтенсивних фізичних вправ, але не нехтувати легкими фізичними активностями чи прогулянками;

відмовитись від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, замінивши їх водою, трав'яним чаєм та домашніми компотами;

приймати перед сном контрастний душ перед сном для прискорення засинання та покращення якості нічного відпочинку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, коли цьогоріч українці зможуть побачити славнозвісну "комету диявола", яка розмірами більша за Еверест.

Водночас група британсько-австралійських науковців встановила, що Марс має досить сильний вплив на Землю й навіть здатен змінити її клімат.