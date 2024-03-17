Магнитные бури 17 марта – кому грозит реальная опасность из космоса

Девушка страдает от головных болей. Источник: freepik

В Украине в воскресенье, 17 марта, магнитной бури не ожидается. При этом следует отметить, что магнитосфера Земли находится в предвозбужденном состоянии. В течение последних 24 часов солнечная активность была низкой.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 17 марта

За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка С6. Такие вспышки не влияют на организм человека.

Ожидается, что в воскресенье, 17 марта, геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет очень низкой с небольшой вероятностью вспышек С-класса.

Солнечная активность на 17 марта:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 13.

У мужчины болит голова. Иллюстративное фото: pixabay

Как противостоять негативному воздействию магнитных бурь

Магнитные бури оказывают негативное влияние на человеческое здоровье. Поэтому во избежание расстройств организма из-за их вреда рекомендуется принять следующие профилактические меры:

не употреблять жирное, жареное и острое, включив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень;

гулять на улице, а если не выходит – регулярно проветривайте помещение;

избегать интенсивных физических упражнений, но не пренебрегать легкими физическими активностями или прогулками;

отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, заменив их водой, травяным чаем и домашними компотами;

принимать перед сном контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.

Напомним, ранее мы сообщали, когда в этом году украинцы смогут увидеть известную "комету дьявола", которая размерами больше Эвереста.

В то же время группа британско-австралийских ученых установила, что Марс оказывает достаточно сильное влияние на Землю и даже способен изменить ее климат.