Магнитные бури 17 марта – кому грозит реальная опасность из космоса
В Украине в воскресенье, 17 марта, магнитной бури не ожидается. При этом следует отметить, что магнитосфера Земли находится в предвозбужденном состоянии. В течение последних 24 часов солнечная активность была низкой.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 17 марта
За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка С6. Такие вспышки не влияют на организм человека.
Ожидается, что в воскресенье, 17 марта, геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет очень низкой с небольшой вероятностью вспышек С-класса.
Солнечная активность на 17 марта:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 13.
Как противостоять негативному воздействию магнитных бурь
Магнитные бури оказывают негативное влияние на человеческое здоровье. Поэтому во избежание расстройств организма из-за их вреда рекомендуется принять следующие профилактические меры:
- не употреблять жирное, жареное и острое, включив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень;
- гулять на улице, а если не выходит – регулярно проветривайте помещение;
- избегать интенсивных физических упражнений, но не пренебрегать легкими физическими активностями или прогулками;
- отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, заменив их водой, травяным чаем и домашними компотами;
- принимать перед сном контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.
Напомним, ранее мы сообщали, когда в этом году украинцы смогут увидеть известную "комету дьявола", которая размерами больше Эвереста.
В то же время группа британско-австралийских ученых установила, что Марс оказывает достаточно сильное влияние на Землю и даже способен изменить ее климат.
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