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Магнітні бурі 18 квітня — коли потужний космічний шторм піде на спад

18 квітня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 18 квітня — прогноз астросиноптиків
Дівчина страждає від мігрені через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі 18 квітня зберігатимуть свою загрозу для людей. Магнітосфера земною продовжує перебувати в сильному перезбудженому стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 18 квітня

За останню добу на Сонці сталося 11 спалахів класу М1, які потужно впливають на земну оболонку. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на рівні незначного радіоактивного шторму. Сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю Х-спалахів.

Сонячна активність 18 квітня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • ймовірність спалахів М-класу — 60%
  • ймовірність спалахів Х-класу — 10%
  • кількість сонячних плям — 70
Магнітні бурі 18 квітня
Головний біль у хлопця через вплив магнітної бурі. Джерело: freepik

Як запобігти негативному впливу магнітних бур

Наголосимо, що вплив магнітних бур на організм сприяє розвитку серцево-судинних хвороб та нападів вегето-судинної дистонії. Тому, аби убезпечити своє здоров'я від негативного впливу від магнітних бур та їх наслідків у виглядів серцево-судинних хвороб, рекомендуємо дотримуватися таких рекомендацій: 

  • знизьте рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • заздалегідь придбайте необхідні ліки;
  • замініть каву, енергетичні напої, алкоголь та сигарети трав'яним чаєм;
  • скоротіть споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • приймайте перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, раніше науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.

Водночас китайська космічна місія Chang’e-5 знайшла на Місяці два загадкові мінерали з титану та кисню. 

космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
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