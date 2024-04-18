Магнитные бури в Украине сегодня, 18 апреля — прогноз астросиноптиков

Девушка страдает от мигрени из-за магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik

Магнитные бури 18 апреля будут сохранять свою угрозу людям. Магнитосфера земной продолжает находиться в сильном перевозбужденном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность была умеренной.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 18 апреля

За последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса М1, которые оказывают мощное влияние на земную оболочку. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет на уровне незначительного радиоактивного шторма. Солнечная активность будет умеренной с малой вероятностью Х-вспышек.

Солнечная активность 18 апреля

вероятность малого геомагнитного шторма — 25%

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

вероятность вспышек М-класса — 60%

вероятность вспышек Х-класса — 10%

количество солнечных пятен — 70

Головная боль у парня из-за воздействия магнитной бури. Источник: freepik

Как предотвратить негативное влияние магнитных бурь

Отметим, что влияние магнитных бурь на организм способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и приступов вегето-сосудистой дистонии. Поэтому, чтобы обезопасить свое здоровье от негативного воздействия от магнитных бурь и их последствий в виде сердечно-сосудистых болезней, рекомендуем следовать следующим рекомендациям:

снизьте уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;

проводите больше времени на свежем воздухе;

заранее приобретите необходимые лекарства;

замените кофе, энергетические напитки, алкоголь и сигареты травяным чаем;

сократите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

принимайте перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, ранее ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни.

В то же время китайская космическая миссия Chang'e-5 нашла на Луне два загадочных минерала из титана и кислорода.