Магнітні бурі сьогодні, 18 січня

Магнітні бурі 18 січня — чи є сьогодні небезпека для метеозалежних
Істотних магнітних бур сьогодні, 18 січня, не передбачається. Сонячна активність буде низькою. Проте геомагнітне поле у четвер коливатиметься на рівні від спокійного до неспокійного.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 18 січня
Сьогодні сонячна активність буде низькою. Ймовірні лише спалахи класу М. При цьому магнітосфера Землі перебуває в передзбудженому стані.
Протягом останніх декількох днів сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С2. Подібні спалахи практично не впливають на Землю.
Сонячна активність 18 січня
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
- Кількість сонячних плям — 30.
Як застерегти себе від негативного впливу магнітних бур
Астросиноптики вказують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Аби зменшити вплив магнітних бур, варто дотримуватися таких рекомендацій:
- спати не менше 8 годин на день — принаймні у дні сонячної активності;
- відмовитися від шкідливих звичок — куріння, алкоголь;
- збалансовано харчуватися — вживати їжу, яка містить усі необхідні корисні речовини, вітаміни та мінерали;
- регулярно робити зарядку та більше проводити часу на свіжому повітрі, не зашкодять прогулянки;
- уникати стресових ситуацій, слідкувати за своїм емоційним станом.
Нагадаємо, в Україні буде морозна погода 18 січня. У деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -14 °C. Також вдень йтиме сніг, а місцями прогнозують дощ.
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