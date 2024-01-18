Магнітні бурі сьогодні, 18 січня

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Ілюстративне фото: Pexels

Істотних магнітних бур сьогодні, 18 січня, не передбачається. Сонячна активність буде низькою. Проте геомагнітне поле у четвер коливатиметься на рівні від спокійного до неспокійного.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 18 січня

Сьогодні сонячна активність буде низькою. Ймовірні лише спалахи класу М. При цьому магнітосфера Землі перебуває в передзбудженому стані.

Протягом останніх декількох днів сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С2. Подібні спалахи практично не впливають на Землю.

Сонячна активність 18 січня

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 30.

Як застерегти себе від негативного впливу магнітних бур

Астросиноптики вказують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Аби зменшити вплив магнітних бур, варто дотримуватися таких рекомендацій:

спати не менше 8 годин на день — принаймні у дні сонячної активності;

відмовитися від шкідливих звичок — куріння, алкоголь;

збалансовано харчуватися — вживати їжу, яка містить усі необхідні корисні речовини, вітаміни та мінерали;

регулярно робити зарядку та більше проводити часу на свіжому повітрі, не зашкодять прогулянки;

уникати стресових ситуацій, слідкувати за своїм емоційним станом.

Нагадаємо, в Україні буде морозна погода 18 січня. У деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -14 °C. Також вдень йтиме сніг, а місцями прогнозують дощ.