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Магнітні бурі 18 січня — чи є сьогодні небезпека для метеозалежних

18 січня 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 18 січня
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Ілюстративне фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Істотних магнітних бур сьогодні, 18 січня, не передбачається. Сонячна активність буде низькою. Проте геомагнітне поле у четвер коливатиметься на рівні від спокійного до неспокійного.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 18 січня

Сьогодні сонячна активність буде низькою. Ймовірні лише спалахи класу М. При цьому магнітосфера Землі перебуває в передзбудженому стані.

Протягом останніх декількох днів сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С2. Подібні спалахи практично не впливають на Землю.

Сонячна активність 18 січня

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
  • Кількість сонячних плям — 30.

Як застерегти себе від негативного впливу магнітних бур

Астросиноптики вказують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Аби зменшити вплив магнітних бур, варто дотримуватися таких рекомендацій:

  • спати не менше 8 годин на день — принаймні у дні сонячної активності;
  • відмовитися від шкідливих звичок — куріння, алкоголь;
  • збалансовано харчуватися — вживати їжу, яка містить усі необхідні корисні речовини, вітаміни та мінерали;
  • регулярно робити зарядку та більше проводити часу на свіжому повітрі, не зашкодять прогулянки;
  • уникати стресових ситуацій, слідкувати за своїм емоційним станом.

Нагадаємо, в Україні буде морозна погода 18 січня. У деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -14 °C. Також вдень йтиме сніг, а місцями прогнозують дощ.

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Сонце
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Україна
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метеозалежність

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