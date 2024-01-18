Магнитные бури сегодня, 18 января

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Иллюстративное фото: Pexels

Существенных магнитных бурь сегодня, 18 января, не ожидается. Солнечная активность будет низкой. Однако геомагнитное поле в четверг будет колебаться на уровне от спокойного до беспокойного.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 18 января

Сегодня солнечная активность будет низкой. Вероятны только вспышки класса М. При этом магнитосфера Земли находится в предвозбужденном состоянии.

За последние несколько дней солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С2. Подобные вспышки практически не влияют на Землю.

Солнечная активность 18 января

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 30.

Как обезопасить себя от негативного воздействия магнитных бурь

Астросиноптики указывают, что магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующим этим типам солнечных явлений.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует придерживаться таких рекомендаций:

спать не менее 8 часов в день — по крайней мере, в дни солнечной активности;

отказаться от вредных привычек — курение, алкоголь;

сбалансировано питаться — употреблять пищу, содержащую все необходимые полезные вещества, витамины и минералы;

регулярно делать зарядку и больше проводить времени на свежем воздухе, не повредят прогулки;

избегать стрессовых ситуаций, следить за своим эмоциональным состоянием.

Напомним, в Украине будет морозная погода 18 января. В некоторых регионах столбики термометров опустятся до -14 °C. Днем будет идти снег, а местами прогнозируют дождь.