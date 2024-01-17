Погода в Україні в середу, 18 січня — в які області прийде потепління

Сльота на дорозі. Фото: Новини.LIVE

В Україні очікується морозна погода завтра, 18 січня. У деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -14°C. Також вдень йтиме сніг, а місцями прогнозують дощ.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За її словами, найближчої ночі ще переважатиме морозна погода з температурою повітря -5...-12°C, на північному сході до -14°C. Тепліша погода очікується на півдні та заході — +3...-3°C. Водночас у західних та північних областях пройде сніг.

А от вдень почне різко підвищуватися температура повітря і навіть сягне +3...+8°C, у південній частині України, на Закарпатті та в Чернівецькій області — +7...+12°C, а в Криму до +14°C.

Внаслідок значного потепління вдень пройде дощ, що супроводжуватися налипанням мокрого снігу, ускладненням ситуації на дорогах, погіршенням видимості та подекуди ожеледдю.

Також прогнозується сильний південно-західний вітер та штормові пориви до 15-20 м/c.

Опади 18 січня. Фото: Наталка Діденко

Погода в Києві 18 січня

У Києві очікується сильний вітер, небо затягне хмарами — вночі пройде сніг, а вдень дощ.

Температура повітря: вночі -4...-6°C, а вдень +5°C.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 січня, в Україні сильний мороз, подекуди пройдуть снігопади, а пориви вітру в західних областях сягнуть до 20 м/с.

Також ми писали, що в Одесі очікується переважно хмарна погода, без прояснень. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви південно-західного вітру до 12 м/с.