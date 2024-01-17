Погода в Украине в среду, 18 января — в какие области придет потепление

Слякоть на дороге. Фото: Новини.LIVE

В Украине ожидается морозная погода завтра, 18 января. В некоторых регионах столбики термометров опустятся до -14°C. Днем будет идти снег, а местами прогнозируют дождь.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 18 января

По ее словам, в ближайшую ночь еще будет преобладать морозная погода с температурой воздуха -5...-12°C, на северо-востоке до -14°C. Более теплая погода ожидается на юге и западе — +3...-3°C. В западных и северных областях пройдет снег.

А вот днем начнет резко повышаться температура воздуха и даже достигнет +3...+8°C, в южной части Украины, Закарпатье и Черновицкой области — +7...+12°C, а в Крыму до +14° C.

В результате значительного потепления днем пройдет дождь, сопровождающийся налипанием мокрого снега, усложнением ситуации на дорогах, ухудшением видимости и местами гололедицей.

Также прогнозируется сильный юго-западный ветер и штормовые порывы до 15-20 м/с.

Осадки 18 января. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 18 января

В Киеве ожидается сильный ветер, небо затянет облаками, ночью пройдет снег, а днем дождь.

Температура воздуха: ночью -4...-6°C, а днем +5°C.

Напомним, что сегодня, 17 января, в Украине сильный мороз, кое-где пройдут снегопады, а порывы ветра в западных областях составят до 20 м/с.

Также мы писали, что в Одессе ожидается облачная погода, без прояснений. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы юго-западного ветра до 12 м/с.