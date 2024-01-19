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Магнітні бурі 19 січня — чого очікувати метеозалежним

19 січня 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 19 січня
Жінка відчуває головний біль. Ілюстративне фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В Україні у п'ятницю, 19 січня, істотних магнітних бур не передбачається. Сьогодні магнітосфера Землі перебуває в спокійному стані. Сонячна активність перебуває на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 19 січня

Протягом доби сонячна активність була на низькому рівні. За останні 24 години на Сонці сталося 10 спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С2. Подібні спалахи практично не впливають на людей та Землю. 

Геомагнітне поле сьогодні теж перебуває на спокійному рівні, а сонячна активність низькою. Ймовірні спалахи класу М.

Сонячна активність 19 січня

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
  • Кількість сонячних плям — 23.

Як метеозалежним врятуватися від впливу магнітних бур 

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Астросиноптики закликають дотримуватися декількох порад, щоб знизити негативний вплив магнітних бур на метеозалежних.

Щоб зменшити вплив магнітних бур, слід дотримуватися таких правил:

  • не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
  • дотримуватися нормального режиму дня;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • висипатися — спати не менше 7-8 годин;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції.

Нагадаємо, погода в Україні у п'ятницю, 19 січня, буде зі значними потепліннями у більшості областей. Несильні морози передбачаються лише вночі. Найбільш тепло буде у південних областях, де очікується до +12 ºС. Разом з потеплінням прийдуть і опади, у вигляді мокрого снігу та дощу.

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Сонце
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метеозалежність

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